Dr Przemysław Kowalczuk nowym prezesem Grupy Niewiadów. Doświadczony menedżer pokieruje rozwojem spółki

Grupa Niewiadów S.A., z ponad stuletnią tradycją przemysłową, koncentruje się na produkcji specjalistycznej, nowych technologiach oraz projektach o charakterze dual-use. Powołanie dr. inż. Przemysława Kowalczuka ma na celu dalsze rozwijanie tych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku bezpieczeństwa i obronności. Spółka, będąca częścią Niewiadów Polska Grupa Militarna S.A., stawia na innowacje i wzmacnianie pozycji na rynku. Jak podkreśla Przemysław Kowalczuk:

„Grupa Niewiadów posiada silne fundamenty przemysłowe oraz znaczący potencjał rozwojowy. Naszym celem jest dalsze wzmacnianie kompetencji technologicznych, rozwój nowych projektów oraz integracja działań w ramach Niewiadów Polska Grupa Militarna. Chcemy budować nowoczesną organizację, która będzie aktywnie uczestniczyć w rozwoju zdolności przemysłowych sektora bezpieczeństwa i obronności”.

Bogate doświadczenie nowego Prezesa

Dr inż. Przemysław Kowalczuk to ekspert z ponad 23-letnim doświadczeniem w sektorze obronnym i środowisku akademickim. Jego kariera obejmuje zarządzanie organizacjami przemysłowymi, rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz realizację strategicznych programów technologicznych. Pełnił funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego PIT-RADWAR S.A., gdzie odpowiadał za rozwój działalności operacyjnej i współpracę międzynarodową w obszarze systemów obrony powietrznej. W latach 2021–2024 był Wiceprezesem Grupy Amunicyjnej MESKO, nadzorując rozwój biznesu i zwiększenie mocy produkcyjnych. Współpracował z globalnymi partnerami sektora obronnego, takimi jak Lockheed Martin, Northrop Grumman, BAE Systems, Boeing i Rafael. Wcześniej kierował Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi S.A., gdzie odpowiadał za rozwój technologiczny i projekty transferu technologii z partnerami amerykańskimi.

Akademickie korzenie i wkład w naukę

Oprócz bogatego doświadczenia w przemyśle, dr Kowalczuk ma również znaczący wkład w działalność akademicką. Był wykładowcą akademickim na Politechnice Warszawskiej oraz w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie uzyskał stopień doktora. Ta kombinacja wiedzy teoretycznej i praktycznego doświadczenia w zarządzaniu oraz technologiach obronnych czyni go idealnym kandydatem do kierowania Grupą Niewiadów S.A. w obecnym etapie jej rozwoju.

Na podstawie komunikatu prasowego Grupy Niewiadów S.A.