Czy to jest nowy model „szahida”? Nie, to znacznie lepszy bułgarski dron Samjet

Coś Państwu przypomina, coś, co już widzieliście? A i owszem jest wizualnie kopią irańskiego BSP Shahed-136. Łudząco podobny do tego, których Islamska Republika Iranu sprzedaje Federacji Rosyjskiej „na metry”. Jednak – jak podkreśla portal Defense Romania – bułgarsko-szwajcarski dron ma, w stosunku do irańskiego, „zaawansowane ulepszenia techniczne, dzięki którym urządzenie jest bardziej wydajne”. Zatem nie jest to efekt tzw. inżynierii wstecznej.

„Bezzałogowy statek powietrzny (BSP - Portal Obronny) nowej generacji, łatwy w obsłudze, nie wymagający montażu, z możliwością autonomicznego startu wspomaganego silnikami rakietowymi i bardzo szybki w locie. Wszystkie nasze jednostki Samjet mogą być obsługiwane za pomocą tej samej stacji kontroli naziemnej. Podczas lotu pozycja jest wyświetlana na mapie, wraz z obrazem z kamery pokładowej. Skierowaną do przodu kamerę, stabilizowaną na trzech osiach, można sterować w zakresie ruchu i powiększania obrazu, co pozwala na identyfikację celów i dostarczanie operatorowi potwierdzenia, co z kolei umożliwia wizualizację celu podczas ostatecznego ataku…”. Tak zachwala drona producent, firma Samel90 – zakład produkcji zbrojeniowej z CV sięgającym lat 60. XX w.

Zatem ten BSP startuje wręcz miejsca, bo wykorzystuje do tego dwa dopalacze rakietowe. Może być uzbrojony w każdy ładunek, byleby nie ważył więcej niż 5 kg. W zależności od szybkości przelotowej (od 120 do 250 km/h) może szukać celu od 120 do 60 minut.

W ofercie bułgarskiej firmy jest też znacznie większy BSP – systemowy VTOL. Przy masie własnej ok. 70 kg (długości 2,6 m i rozpiętości skrzydeł 4,8 m) może przebywać w powietrzu, z 15-kilogramowym ładunkiem, nawet do 8 godzin, przy szybkości przelotowej od 100 do 150 km/h i na pułapie do 4000 m. O tym, że oba drony są naprowadzane do celu z pomocą GPS, wspominać nie trzeba. To dla współczesnych dronów, każdej wagi, jest normą.

A wracając do Samjeta... Producent twierdzi, że dron jest już „w służbie za granicą”, nie precyzując jednak o jaka to jest „zagranica”. Zapowiada, że dron będzie też produkowany na eksport.