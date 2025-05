Chorwacja liderem w produkcji dronów bojowych w UE? Ambitne plany i rosnące wydatki na obronność

Spis treści

Chorwacja ma ambitne plany związane z rozwojem przemysłu zbrojeniowego, a szczególnie z produkcją dronów bojowych.

Ambicje Chorwacji w produkcji dronów

Minister obrony Chorwacji Ivan Anuszić poinformował, że jego kraj jest gotów odegrać wiodącą rolę w produkcji małych dronów bojowych, co może być finansowane w ramach planu zbrojenia Europy.

„Jesteśmy gotowi odegrać wiodącą rolę w produkcji małych dronów bojowych, co może być finansowane w ramach planu zbrojenia Europy” – powiedział Anuszić.

Minister podkreślił, że wiele chorwackich firm może uczestniczyć w tym procesie, co stanowi okazję do wzmocnienia krajowego przemysłu i pozycjonowania produktu na rynkach Europy i świata - powiedział minister, cytowany przez portal Index.

Potencjał produkcyjny

Anuszić zapewnił, że produkcja małych bezzałogowców bojowych w Chorwacji może wzrosnąć do pół miliona w skali roku jeszcze w tym roku.

„Jeszcze w tym roku produkcja w Chorwacji małych bezzałogowców bojowych może wzrosnąć do pół miliona w skali roku. Jeśli naszemu państwu powierzy się wiodącą rolę w tym segmencie, liczba ta będzie jeszcze większa” - zapewnił minister.Dozbrajanie Unii Europejskiej

Minister obrony Chorwacji zaznaczył, że dozbrajanie Unii Europejskiej musi być "ambitne, szybkie i pragmatyczne".

Rosnące wydatki na obronność

W tym roku Chorwacja osiągnęła poziom dwóch procent PKB w wydatkach na obronność, a jej plany zakładają dalsze zwiększenie wydatków do dwóch i pół procent PKB do 2027 r. i trzech do 2030 r.