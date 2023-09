Bułgarska armia zrobi zakupy w USA. Jest zgoda Departamentu Stanu na sprzedaż 183 Strykerów

Jak podaje GlobalScurity za komunikatem Departamentu Obrony USA, rząd Bułgarii złożył zamówienie na 183 różnej odmiany KTO z rodziny Stryker. Bułgaria kupi (nic nie wskazuje, by Kongres nie podzielił opinii Departamentu Obrony) między innymi:

• 90 transporterów piechoty XM1296 – Dragoon (ICVD);

• 17 transporterów piechoty M1126 (ICV);

• 9 pojazdów oddziału inżynierów M1132 (ESV);

• 33 wozy dowodzenia M1130 (CV);

• 24 pojazdy ewakuacji medycznej M1133 (MEV);

• 10 pojazdów do rozpoznania skutków użycia broni ABC - M1135 (NBCRV);

• 5 ciężkich pojazdów taktycznych o zwiększonej mobilności (HEMTT) do transportu lekkiego sprzętu (LET);

• 5 modułowych systemów odzyskiwania zepsutego lub uszkodzonego sprzętu (MCRS);

• 2 systemy obsługi ładunku przez taktyczne samochody ciężarowe M1120A4 HEMTT;

• 5 ciężarówek lawetowych do transportu KTO - HEMTT M984A4 Wrecker;

• 107 współosiowych karabinów maszynowych M240 kal. 7,62 mm oraz dodatkowy sprzęt (wyrzutniki granatów dymnych, radary, środki łączności itd.) i usługi serwisowe.

„Proponowana sprzedaż będzie wspierać cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa sojusznika z NATO, który jest siłą zapewniającą stabilność polityczną i postęp gospodarczy w Europie” – podkreślił Departament Obrony USA w akceptacji transakcji, który uważa, że te zakupy „poprawią zdolność Bułgarii do szybkiego rozmieszczania piechoty i projekcji sił…”.

Nie wiadomo, czy z tą transakcją powiązane są umowy offsetowe. Jakby ktoś miał pytania dotyczące tej transakcji, to może je skierować e-mailowo do o Biura ds. Politycznych Spraw Wojskowych Departamentu Stanu (pm-cpa@state.gov).

„Opis i wartość w dolarach dotyczą najwyższej szacunkowej ilości i wartości w dolarach na podstawie początkowych wymagań. Rzeczywista wartość w dolarach będzie niższa w zależności od ostatecznych wymagań, władzy budżetowej i podpisanych umów sprzedaży, jeśli i kiedy zostaną zawarte” – podano w komunikacie.

Krótko o przedmiocie transakcji: Stryker to rodzina ośmiokołowych opancerzonych pojazdów bojowych wywodzących się z LAV III – lekkiego KTO autorstwa kanadyjskiego oddziału.spółki zależnej General Dynamics Land Systems.

Produkowany jest od 2002 r. (jak widać powyżej) w wielu wariantach, o masie własnej od ok. 16 do ok. 19 ton. Może przewieźć do 9 żołnierzy. Wóz obsługuje 2-osobowa załoga. Opancerzenie chroni przed ostrzałem pociskami przeciwpancernymi kal. 7,62 mm – po bokach i z tyłu oraz kal. 14,5 mm od przodu. Możliwe jest jego wzmocnienie pancerzem reaktywnym.

Przypomnijmy, że w ramach lipcowej transzy pomocy dla Ukrainy USA przekazały jej siłom zbrojnym 32 KTO Stryker. Wcześniej Ukraińcy dostali kilka sztuk tych maszyn.