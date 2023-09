„ Umowa wejdzie w życie, kiedy dokonamy pierwszych płatności,. Od tego momentu mówimy o rozpoczęciu dostaw za dwa lata i zakończeniu kontraktu w przeciągu kolejnych trzech lat” – powiedział minister Todor Tagarew 22 września, cytowany w oświadczeniu ministerstwa brony Bułgarii. Decyzja ministra dopiero uruchamia procedurę, która dla zawarcia wiążącej umowy wymaga jeszcze zatwierdzenia kosztów przez parlament. Następnie umowa, już podpisana, musi zostać zatwierdzona przez Zgromadzenie Narodowe.

Bułgarska armia planuje zastąpić tymi pojazdami ponad 100 posowieckich transporterów BTR-60 przekazane Ukrainie. Są one przestarzałe, ale Ukraina dysponuje sporą ich liczbą i są one dobrze znane żołnierzom, tak więc stanowią bardzo przydatną i porządaną pomoc, nawet jeśli część z nich nadaje się tylko na części.

W zamian za tą darowiznę administracja USA ma sfinansować około 100 nowych wozów. Bardzo prawdopodobne, że będzie to znaczna część z tych 183 pojazdów Stryker, choć może również chodzić o znajdujące się na wyposażeniu bułgarskiej armii lekkie transportery kołowe 4x4 Cadillac M1117. Nie podlega natomiast dyskusji, że Sofia zdecydowała się wreszcie na wprowadzenie do służby nowoczesnych ciężkich transporterów kołowych 8x8 i to w znacznej liczbie.

90 pojazdów M1296 ICVD - Infantry Carrier Vehicle Dragoon, czyli kołowych bwp uzbrojonych w wieżę bezzałogową z 30 mm armatą automatyczną;

17 transporterów opancerzonych M1126 ICV - Infantry Carrier Vehicle uzbrojonych w karabin maszynowy 12,7 mm;

33 pojazdy dowodzenia M1130 CV - Command Vehicle;

24 pojazdy ewakuacji medycznej M1133 MEV - Medical Evacuation Vehicle;

9 wozów rozpoznania inżynieryjnego M1132 ESV - Engineer Squad Vehicle

10 wozów rozpoznania skażeń ABC M1135 NBCRV - Nuclear Biological Chemical Reconnaissance Vehicle.

Do tego w pakiecie znalazło się 7 pojazdów ciężarowych Oshkosh HEMTT w wersjach z systemem załadowczym LHS oraz w wariancie ewakuacji technicznej M984A4 Recovery Truck.