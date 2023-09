Warto odnotować, że wybrany przez Słowaków pojazd to rozwinięcie pojazdu Patria AMV, na którym bazował polski KTO Rosomak. Polska Grupa Zbrojeniowa rozważała start w przetargu, ale po analizie dokumentacji uznano, że polski pojazd nie spełnia kluczowych warunków. Fiński pojazd był zresztą od początku faworytem postępowania, gdyż jeszcze przed jego rozpoczęciem prowadzono zaawansowane rozmowy na temat nie tylko jego zakupu, ale też współpracy przy produkcji ze słowacką firmą Konštrukta Defence. Dostarczy ona również wieże bezzałogowe Turra-30 własnej konstrukcji, które stanowią uzbrojenie wersji bojowej pojazdu.

Kontrakt o wartości 447 mln euro został zawarty w sierpniu 2022 roku i obejmuje dostawy 76 pojazdów Patria AMV XP noszących słowackie oznaczenie BOV 8x8. 60 to wariant kołowego wozu bojowego Vydra, wyposażonych w bezzałogową wieżę Turra-30. Jest ona uzbrojona w armatę automatyczną GTS-30N zasilaną standardową amunicją NATO 30x173mm oraz karabin maszynowy i dwa przeciwpancerne pociski kierowane. 10 pojazdów BOV 8x8 to wersja medyczna a kolejnych 6 to pojazdy dowodzenia. W obu tych wariantach zastosowano podwyższony przedział desantowy, jednak co oczywiste, jego wyposażenie w wersji medycznej i dowódczej znacznie się różni. Pierwszy dostarczony przez Patrię do zakładów Konštrukta Defence pojazd BOV 8x8 reprezentuje wariant ewakuacji medycznej i po doposażeniu oraz sprawdzeniu zostanie przekazany siłom zbrojnym Słowacji.

Kołowy transporter opancerzony Patria AMV XP 8×8 powstał jako rozwinięcie bardzo udanego i wykorzystywanego na całym świecie transportera Patria AMV. Został on powiększony, a układ napędowy i jezdny dostosowano do większej masy bojowej, co umożliwia zabudowę szerokiej gamy wyposażenia i uzbrojenia bez utraty wysokich walorów trakcyjnych w terenie.

Patria AMV XP ma długość 8,4 m, szerokość 2,8 m i wysokość 2,4 m. Masa maksymalna pojazdu wynosi 32 t, przy ładowności 15 000 kg. Przy tych parametrach może on poruszać się z prędkością ponad 100 km/h na drogach, oraz pływać z maksymalną prędkością 10 km/h.

Na podwoziu można umieścić różnorodne uzbrojenie, w tym lekkie i ciężkie zdalnie sterowane moduły uzbrojenia lub wieże załogowe, uzbrojone zarówno w wielkokalibrowe karabiny maszynowe, jak i armaty automatyczne, systemy przeciwpancerne czy moździerze lub armaty. Możliwe jest też wykorzystanie Patrii AMV jako platformy do zabudowy w specjalistycznych wersjach, m.in. jako pojazd łączności i dowodzenia, wóz zabezpieczenia technicznego czy ewakuacji medycznej.