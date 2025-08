Izrael ostrzelał punkt pomocy żywnościowej. 23 cywilów nie żyje

• Punktem pomocowym, gdzie doszło do tragedii, zarządza Gaza Humanitarian Foundation (GHF), która jest krytykowana przez organizacje międzynarodowe za polityczny charakter i ograniczoną skalę działania.

• Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) poinformowało o kontynuacji ataków na szlaki konwojów i ośrodki pomocy.

• Izraelska armia zaprzecza celowemu atakowi na cywilów i podkreśla, że żołnierze oddają strzały ostrzegawcze i przestrzegają procedur.

Cywile na celowniku

Portal The Globe and Mail poinformował, że według przedstawicieli szpitala Nasser w południowej części Strefy Gazy oraz świadków, w niedzielę izraelscy żołnierze ostrzelali z artylerii Palestyńczyków chcących skorzystać z pomocy humanitarnej. Punktem pomocowym, w którym doszło do masakry, zarządza Gaza Humanitarian Foundation (GHF), prywatny wykonawca wspierany przez USA i Izrael, który przejął dystrybucję pomocy humanitarnej ponad dwa miesiące temu.

Służby medyczne w Gazie poinformowały o przyjęciu ciał przywiezionych spod punktów dystrybucji żywności. Agencja Associated Press (AP) przekazała, że żołnierze Izraela zastrzelili kilka innych osób w pobliżu drogi, którą przez przejście graniczne miały wjechać do Gazy ciężarówki z pomocą humanitarną.

Świadkowie powiedzieli AP, że widzieli żołnierzy otwierających ogień do głodnych tłumów zbliżających się do ich stanowisk. Przedstawiciele szpitala w centralnej części Gazy opisali podobną sytuację, gdy w niedzielny poranek izraelskie wojska otworzyły ogień w kierunku Palestyńczyków próbujących dostać się do czwartego, najbardziej wysuniętego na północ punktu dystrybucji GHF.

Krytycy podkreślają, że rozdawana przez GHF żywność musi zostać ugotowana, do czego potrzeba wody i paliwa (o które nie jest łatwo w wyniszczonej 22 miesiącami wojny Strefie Gazy), a wielkość rozdanej pomocy jest zdecydowanie niewystarczająca.

Garda: Krzysztof Gawkowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

ONZ krytykuje rząd Izraela

1 sierpnia Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w Palestynie (OHCHR) poinformowało, że pomimo ogłoszenia przez Izrael 27 lipca o codziennych przerwach w działaniach wojskowych w zachodniej części Strefy Gazy „w celu usprawnienia działań humanitarnych”, armia izraelska (IDF) kontynuowała ataki na szlaki konwojów żywnościowych i w pobliżu ośrodków pomocy humanitarnej GHF.

ylko między 30 a 31 lipca zginęło 105 Palestyńczyków, a co najmniej 680 zostało rannych na trasach konwojów w rejonie Zikim w północnej części Gazy, południowym Chan Junus oraz w pobliżu stanowisk GHF w środkowej części Gazy i Rafah – poinformowało (1 sierpnia) OHCHR.

Izrael krytykuje ONZ

Co ma do powiedzenia w kwestii takich aktów rząd izraelski? On i Siły Obronne Izraela (IDF) stosują kilka strategii obrony w odpowiedzi na zarzuty dotyczące atakowania palestyńskich cywilów czekających na pomoc humanitarną i konwoje pomocowe dla Strefy Gazy.

IDF konsekwentnie zaprzecza celowemu atakowaniu cywilów, jednocześnie przyznając się do oddawania „strzałów ostrzegawczych”. Rzecznik armii twierdzi, że żołnierze otwierają ogień jedynie, gdy palestyńscy cywile „opuszczają wyznaczone trasy”, „zbliżają się do strefy wojskowej” lub „ignorują strzały ostrzegawcze”.

Izrael stanowczo odrzuca „fałszywe oskarżenia o rozmyślne powodowanie głodu w Strefie Gazy”. Rzecznik izraelskiego rządu David Mencer twierdził, że „nie ma głodu spowodowanego przez Izrael” i oskarża Hamas o to, że kreuje taką narrację, choć jego bojownicy kradną żywność przeznaczoną dla cywilów. „The Washington Post” poinformował, powołując się na źródła w IDF, że wojsko nie znalazło dowodów, że Hamas systematycznie kradł pomoc ONZ przeznaczoną dla mieszkańców Strefy Gazy.

W odpowiedzi na krytykę Izrael wspiera działalność GHF, która ma zastąpić system pomocy ONZ i „ma zagwarantować, że pomoc nie trafi w ręce Hamasu”.

GHF na cenzurowanym

GHF jest mocno krytykowana przez organizacje międzynarodowe. ONZ uważa, że jest bytem „upolitycznionym, sterowanym przez Izrael i zbyt małym, by zaspokoić potrzeby palestyńskiej ludności”. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noel Barrot już w ubiegłym roku zażądał „zaprzestania działalności Gaza Humanitarian Foundation”, określając jej działalność jako prowadzącą do „krwawych incydentów”.

I tytułem przypomnienia: wojna w Strefie Gazy rozpoczęła się 7 października 2023 r., gdy Hamas zaatakował południowy Izrael, zabijając około 1200 osób, głównie cywilów, i porwał na terytorium Gazy 251 kolejnych. Według ministerstwa zdrowia Gazy izraelska wojna z Hamasem pochłonęła ponad 60 tys. cywilnych ofiar...

Sonda Czy uważasz, że Izrael ma prawo bombardować Hamas w Strefie Gazy? Tak Nie Nie interesuje mnie to