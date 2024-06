18 czerwca, podczas największych w Europie targów przemysłu obronnego, odbywających się w Paryżu, podpisane zostało porozumienie między spółkami AREX i WB Electronics wchodzącymi w skład Grupy WB i firmami Thales Belgium i Thales Polska (część Thales Group) dotyczące możliwości rozszerzenia pakietu uzbrojenia bezzałogowych lekkich wież modułowych ZMU-03/05.

ZMU to opracowanych przez AREX rodzina zdalnie sterowanych systemów wieżowych z uzbrojeniem kalibru od 5,56 do 40 mm. Polskie rozwiązanie charakteryzuje modułowa konstrukcja, co ułatwia serwisowanie, dokonywanie szybkich napraw oraz modernizacji. Bezzałogowe wieże mogą być uzbrojone w karabiny i granatniki maszynowe oraz armaty automatyczne. Wyposażone zostały również w podwójne układy stabilizacji, zarówno uzbrojenia, jak i głowic obserwacyjnych.

i Autor: Grupa WB

Thales Group produkuje szeroką gamę uzbrojenia, w tym niekierowane i kierowane rakiety kalibru 68 mm oraz 70 mm. Powstały one pierwotnie jako uzbrojenie śmigłowców i samolotów, ale obecnie są coraz częściej instalowane na pojazdach naziemnych. Jest to uzbrojenie o dobrym stosunku koszt-efekt, wysokiej skuteczności i niewielkiej masie. Głowica rakiety 70 mm w wersji kierowanej na odbity promień lasera zapewnia wysoką szansę trafienia, a ograniczony obszar rażenia zmniejsza ryzyko przypadkowych ofiar.

Polskie bezzałogowe wieże wyposażone w kierowane pociski kalibru 70 mm z nowoczesnymi głowicami bojowymi opracowanymi przez Thales Belgium mogą zostać użyte np. do niszczenia powietrznych systemów bezzałogowych operujących na wysokości do 2,5 tysiąca metrów w odległości do kilku kilometrów.

Podczas Eurosatory 2024 prezentowany jest jeden egzemplarz wieży bezzałogowej ZMU-3, uzbrojony w karabin maszynowy 7,62 mm i wyrzutnie granatów dymnych. Został on zastosowany na pojeździe bezzałogowym PIAP Hunter opracowanym przez instytut Łukasiewicz PIAP.