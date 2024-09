Pierwsza w Polsce konferencja byłych i czynnych żołnierzy Wojsk Specjalnych "GROM-Veterans"

Konferencję zainaugurował Marcin Gortat, były zawodnik NBA, znany z długoletnich występów w Washington Wizards, od lat aktywnie angażuje się w działania wspierające polskich weteranów oraz żołnierzy, który wielokrotnie podkreślał swoje uznanie dla ich służby, odwagi i poświęcenia, zwłaszcza tych, którzy służyli w elitarnych jednostkach specjalnych, takich jak GROM.

Żołnierze wojsk specjalnych, w tym GROM, to elitarna grupa, która zdobyła ogromny szacunek w społeczeństwie. Ich szkolenie i służba czynią z nich idealnych kandydatów do pracy poza wojskiem, szczególnie w sektorze bezpieczeństwa, ale także na stanowiskach liderskich i logistycznych. Potrzebujemy platformy, która skonsoliduje te kompetencje i umożliwi firmom pozyskiwanie takich ekspertów. To nie tylko osoby z doskonałym przygotowaniem i doświadczeniem, ale przede wszystkim z niezrównanym poziomem lojalności i odpowiedzialności – cechami, których dzisiaj często brakuje – mówi Marcin Gortat.

Wśród panelistów konferencji znaleźli się eksperci z dziedziny biznesu, prawa i medycyny między innymi: Wojciech Sularz, well@work, sędzia dr n.pr. Sebastian Ładoś, Prezes Sądu Rejonowego Warszawa – Wola, lek. med. P. Sikorski RWKL Warszawa, Sylwia Kuligowska, SCOPE PR, Dariusz Pollak C12, Mariusz Krawiec, Siły Specjalne w Biznesie, Aleksandra Walczyna – Urbanowicz, prawniczka, Grzegorz Wydrowski, Fundacja Sprzymierzeni z Grom, dr n. med. A. Domasiewicz, B. Szeleżyński, Aleksandra Gola-Graczyk, psycholog.

Nowe wyzwania, nowa rzeczywistość

Po zakończeniu służby w Wojskach Specjalnych, byli żołnierze często stają przed trudnym wyzwaniem odnalezienia się w nowej, cywilnej rzeczywistości, która diametralnie różni się od rygorów wojskowego życia. To proces rekonwersji, czyli przejścia ze struktur wojskowych do cywilnych, który wymaga dostosowania zarówno psychicznego, jak i zawodowego. Podczas konferencji „GROM-Veterans” uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami, rozmawiając otwarcie o tym, jak wygląda ten proces oraz jakie przeszkody napotykają.

Blok BIZNES – jak wykorzystać wojskowy potencjał na rynku pracy

Pierwsza sesja konferencji skupiła się na aspektach zawodowych i wyzwaniach związanych z wejściem na rynek cywilny. Byli żołnierze podkreślali, że choć ich umiejętności wyniesione z Wojsk Specjalnych są niezwykle wartościowe, często napotykają bariery w ich przełożeniu na oczekiwania rynku pracy. Trening decyzyjny, odporność na stres, umiejętności przywódcze i zarządzania kryzysowego to kluczowe kompetencje, które mogą stanowić przewagę, lecz byli operatorzy GROM wskazują, że świat biznesu często nie dostrzega ich pełnego potencjału. Podczas panelu dyskutowano również o budowaniu marki osobistej oraz konieczności autopromocji, co dla większości weteranów, przyzwyczajonych do działania w cieniu, stanowi poważne wyzwanie.

Blok LEGISLACJA – luki prawne i ochrona wizerunku jednostki

Kwestie prawne, szczególnie dotyczące ochrony wizerunku Jednostki Wojskowej GROM i jej żołnierzy, były kolejnym kluczowym tematem konferencji. W panelu poświęconym legislacji dyskutowano o braku dostatecznych regulacji prawnych chroniących byłych żołnierzy przed nieuprawnionym wykorzystywaniem nazwy jednostki oraz wizerunku przez osoby postronne. Problem podszywania się pod jednostkę GROM przez firmy czy osoby prywatne został uznany za poważny problem. Uczestnicy zgodzili się na podpisanie wspólnej Deklaracji, która ma na celu wzmocnienie ochrony wizerunkowo - prawnej jednostki i jej żołnierzy, zarówno czynnych, jak i byłych.

Takie spotkania mają wielki sens pod warunkiem, że będą się odbywać systematycznie i pozwolą na regularną wymianę wiedzy i doświadczeń. To co jest szczególne to to, że spotykają się tu ludzie z różnych światów, którzy mają różne bagaże doświadczeń, różne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe i tymi doświadczeniami możemy się wymieniać. Burza mózgów, najlepsza metoda naukowa jaka istnieje, to jest coś czego dziś szczególnie potrzebujemy, bo dominuje takie podejście oparte o gotowe procedury, wypracowane standardy, a potrzeba w tym wszystkim więcej myślenia, wymiany doświadczeń. Musimy nauczyć się słuchać, nie tylko wygłaszać wzajemnie opinie. Tak, aby spotkać się w połowie drogi – dodaje sędzia dr n.p. Sebastian Ładoś, Prezes Sądu Rejonowego Warszawa – Wola.

Blok ZDROWIE – wyzwania psychiczne po służbie

Nie mniej istotnym tematem był wątek zdrowia psychicznego weteranów. Uczestnicy panelu medycznego podkreślali wagę problemów związanych z zespołem stresu pourazowego (PTSD), które dotyka wielu żołnierzy po zakończeniu służby. Rozmawiano o tym, jak trudne misje bojowe i obciążenia psychiczne wpływają na życie po powrocie do cywilnej codzienności, często prowadząc do problemów z adaptacją, izolacją społeczną i koniecznością zmagania się z niewidzialnymi ranami. Weterani wskazywali na potrzebę zwiększenia dostępności opieki psychologicznej oraz specjalistycznego wsparcia dla żołnierzy opuszczających służbę.

Konferencja „GROM-Veterans” stała się wyjątkową platformą, na której byli i czynni żołnierze GROM oraz eksperci z różnych dziedzin mogli wymienić się doświadczeniami i wiedzą.

Inicjatywa powstała z potrzeby wsparcia specjalsów planujących przejść do cywila oraz weteranów w ich przejściu do życia cywilnego i zawodowego. Jako osoba, która przeszła tę drogę i teraz działa w biznesie, wiem, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do nowych wyzwań poza wojskiem. Chcemy, aby ta konferencja stała się stałym miejscem wymiany doświadczeń, budując mosty między różnymi światami – wojskiem i rynkiem cywilnym – podsumowuje Mariusz Maniek Urbaniak, organizator i pomysłodawca wydarzenia.

Integracja weteranów oraz poruszenie tak istotnych tematów, jak ich potencjał zawodowy, problemy legislacyjne oraz zdrowie psychiczne, to pierwszy krok do lepszego wsparcia tej wyjątkowej grupy w nowej rzeczywistości. Dzięki takim inicjatywom zwiększa się również świadomość społeczna na temat wyzwań, przed jakimi stają byli żołnierze Wojsk Specjalnych. Dalsze kroki, takie jak rozwój legislacji czy wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego, będą kluczowe, aby weterani mogli pełniej wykorzystać swój potencjał, nie tylko na polu walki, ale i na rynku cywilnym.

