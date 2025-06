Belgia wzmacnia zdolności przeciwlotnicze. Skyranger 30 dla Brukseli

To znaczący zwrot w belgijskiej polityce obronnej, ponieważ przez wiele lat armia tego kraju pozbawiona była nowoczesnych środków zwalczania zagrożeń powietrznych na niskich pułapach – zwłaszcza w kontekście coraz powszechniejszego użycia dronów, amunicji krążącej i śmigłowców bojowych. Obecna decyzja jest zatem elementem szerszej reformy sił zbrojnych Belgii, która została określona jako "Strategic Vision 2025", i zakłada odbudowę krytycznych zdolności bojowych w latach 2026–2034.

Minister obrony Theo Francken ogłosił plan zakupu do 20 zestawów Skyranger, choć nie potwierdzono jeszcze ostatecznego wariantu systemu ani wyboru platformy nośnej. Zważywszy na możliwości systemu i standardy sojusznicze, można się spodziewać, że Belgowie zdecydują się na wariant zamontowany na kołowym transporterze opancerzonym, takim jak Boxer lub Piranha platformy te są bowiem już obecne w siłach zbrojnych Belgii bądź w armiach sojuszniczych NATO, co ułatwia interoperacyjność, logistykę i szkolenie.

System Skyranger 30 jest obecnie jednym z najnowocześniejszych europejskich rozwiązań klasy VSHORAD i powstał jako odpowiedź na szybko ewoluujące zagrożenia z powietrza, których nie da się skutecznie neutralizować wyłącznie przy użyciu klasycznych systemów rakietowych.

Sercem systemu jest automatyczne działko Oerlikon KCE kalibru 30 mm, zasilane amunicją programowalną AHEAD, która rozrzuca w powietrzu roje subpocisków trafiających cel bezpośrednio lub przez efekt przestrzenny. Zasięg skutecznego ognia wynosi około 3 kilometrów, przy szybkostrzelności rzędu 1200 strzałów na minutę.

Działko to wspierane jest przez zaawansowany zestaw sensorów optoelektronicznych i radarowych (m.in. radar AESA i czujniki podczerwieni), które umożliwiają detekcję, identyfikację i śledzenie nawet bardzo małych celów w pełnym zakresie 360 stopni, niezależnie od warunków pogodowych czy pory dnia.

Skyranger jest modułowy i wysoce skalowalny – co oznacza, że oprócz działka można go wyposażyć w dodatkowe środki rażenia, jak np. wyrzutnie rakietowe FIM-92 Stinger, Mistral 3, SkyKnight czy inne pociski krótkiego zasięgu. Istnieje również wariant z dziewięcioma nowymi pociskami SADM (Small Anti-Drone Missile), zaprojektowanymi specjalnie z myślą o zwalczaniu tanich i licznych dronów, które obecnie stanowią jedno z największych zagrożeń na współczesnym polu walki.

Co więcej, w zaawansowanej konfiguracji planowana jest także integracja systemu broni laserowej (HEL – High Energy Laser), która będzie wykorzystywana do niszczenia mikro-BSP (bezzałogowych statków powietrznych) bez konieczności używania klasycznej amunicji, co obniża koszty i zwiększa liczbę możliwych interwencji.

Warto podkreślić, że system Skyranger 30 został już zamówiony przez kilka państw europejskich, co świadczy o jego dojrzałości i wysokim poziomie zaufania. Niemcy zamówiły 19 systemów na podwoziu Boxer (dostawy rozpoczęto w 2024 roku), Austria zakupiła aż 36 systemów na pojazdach Pandur EVO, a Dania 16 na transporterach Piranha V.

W dalszej kolejności decyzje zakupowe podjęły również Holandia i Węgry. Oznacza to, że Belgia, przystępując do tego projektu, nie tylko wprowadza nowoczesną obronę przeciwlotniczą do swoich sił zbrojnych, ale też integruje się z europejskim ekosystemem obronnym w obszarze systemów VSHORAD, co ułatwi interoperacyjność w ramach NATO i wspólnych działań sojuszniczych, zwłaszcza w operacjach lądowych.

Zakup Skyrangera należy traktować również jako odpowiedź na ewolucję środowiska walki, które staje się coraz bardziej nasycone tanimi i trudnymi do wykrycia celami powietrznymi, często działającymi w roju i z dużą autonomią. Skuteczna obrona przed tego typu zagrożeniami wymaga szybkiej reakcji, wysokiej precyzji oraz zdolności do prowadzenia ognia w trybie ciągłym – wszystkie te cechy spełnia właśnie Skyranger 30, który może działać zarówno w sposób autonomiczny, jak i zintegrowany w sieciocentrycznym systemie dowodzenia, wykorzystując dane z radarów zewnętrznych, dronów rozpoznawczych czy naziemnych stacji obserwacyjnych.

Garda: PGZ inwestuje we wzrost produkcji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W szerszym ujęciu zakup systemów Skyranger przez Belgię wpisuje się w rosnący trend budowy europejskiej warstwowej obrony powietrznej, obejmującej różne klasy uzbrojenia od systemów VSHORAD takich jak Skyranger, przez SHORAD i MRAD (średniego zasięgu), aż po obronę dalekiego zasięgu jak Patriot czy przyszły system European Sky Shield Initiative (ESSI). Dla Belgii, która przez dekady zaniedbywała rozwój systemów OPL, jest to nie tylko technologiczny, ale też symboliczny krok w kierunku odbudowy zdolności wojskowych i zwiększenia roli kraju w ramach kolektywnej obrony NATO.

Decyzja o zakupie niemieckich systemów Skyranger 30 to nie tylko uzupełnienie luki w zakresie obrony powietrznej, lecz również inwestycja w przyszłość belgijskich sił zbrojnych, ich interoperacyjność z partnerami i gotowość do udziału w operacjach w warunkach współczesnego, złożonego pola walki. Belgia dołącza tym samym do grupy państw europejskich, które poważnie traktują zagrożenia powietrzne i inwestują w nowoczesne, wielowarstwowe systemy obronne jako fundament bezpieczeństwa narodowego.