ATMOS WORKS startuje w Polsce. Krakowska spółka dostarczy technologie kosmiczne dla sektora obronnego

Spółka ATMOS WORKS z siedzibą w Krakowie ma za zadanie rozwijanie, wdrażanie i zarządzanie zdolnościami w zakresie demonstracji i walidacji technologii na orbicie. Kluczowe będzie również zapewnienie bezpiecznego powrotu wrażliwego sprzętu i danych na Ziemię, a także realizacja operacji czasowo krytycznych. Działania te koncentrują się na technologiach podwójnego zastosowania, budując jednocześnie ramy zgodności regulacyjnej, niezbędne do przyszłego udziału w strategicznych zamówieniach publicznych związanych z obronnością i bezpieczeństwem państw członkowskich UE.

Co sprawia, że Kraków jest idealną lokalizacją dla ATMOS WORKS?

Wybór Krakowa na siedzibę ATMOS WORKS nie jest przypadkowy. Jak podkreśla Jarosław Pustul, Dyrektor Zarządzający spółki:„Kraków zapewnia ATMOS WORKS zaplecze inżynieryjne, bazę przemysłową oraz strategiczną lokalizację do realizacji zadań dla europejskich klientów sektora obronnego". Dodał również, że celem jest „Budowanie polskiej spółki, która działa zgodnie z europejskimi standardami i odpowiada na potrzebę budowania bezpieczeństwa w oparciu o suwerenność technologiczną.” Potwierdza to również Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl z Akademii Górniczo-Hutniczej, wskazując, że „Kraków dysponuje jednym z najsilniejszych w Europie Środkowej środowisk badawczo-inżynieryjnych w dziedzinie systemów kosmicznych i technologii podwójnego zastosowania."

Suwerenny dostęp do kosmicznej logistyki: Wizja ATMOS Space Cargo

Potrzebę utworzenia ATMOS WORKS wyraźnie określił Sebastian Klaus, CEO ATMOS Space Cargo. Stwierdził on, że: „ATMOS WORKS powstaje, ponieważ europejskie podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo i odporność operacyjną potrzebują suwerennego dostępu do logistyki orbitalnej i zdolności odzyskiwania ładunków z orbity - w ramach europejskich struktur, na europejskich warunkach". Podkreślił również, że nowa spółka ma za zadanie „tę potrzebę realizować bezpośrednio." Działalność ATMOS WORKS opiera się na doświadczeniach operacyjnych platformy transportowo-powrotnej ATMOS Space Cargo, która już wcześniej udowodniła swoje zdolności w europejskich misjach instytucjonalnych.

Polska scena kosmiczna rośnie: Co oznacza obecność ATMOS WORKS?

Rozwój polskiego ekosystemu kosmicznego z zadowoleniem przyjął Tomasz Palacz, CEO Liftero. Zauważył on, że: „Cieszymy się, widząc, jak polski ekosystem kosmiczny rośnie i przyciąga ambitne przedsięwzięcia technologiczne. Witamy ATMOS WORKS w Polsce." Dodał również, że silny i różnorodny krajowy sektor kosmiczny leży w interesie wszystkich, którzy rozwijają zaawansowane technologie w Polsce. Wybór Krakowa jest według niego szczególnie istotny w kontekście lokalizacji planowanego ośrodka ESA w Polsce, co może dodatkowo wzmocnić pozycję regionu jako centrum innowacji kosmicznych.

ATMOS WORKS zamierza stosować swoje zdolności do wymagań obronnych i rządowych państw europejskich, dążących do bezpieczeństwa i kontroli nad infrastrukturą kosmiczną. Spółka deklaruje współpracę wyłącznie z uprawnionymi i zweryfikowanymi klientami, na ich wniosek, co podkreśla jej strategiczne i wrażliwe zastosowanie. Utworzenie ATMOS WORKS w Krakowie to ważny krok w budowaniu europejskiej suwerenności technologicznej w kosmosie.