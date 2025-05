Arkadiusz Bąk: Celem jest posiadanie produktu, który będzie konkurował w skali światowej

"Staramy się to robić cały czas razem z Agencją Uzbrojenia i Ministerstwem Obrony Narodowej, jeszcze w tym roku wrócimy tutaj na tę halę na palenie blach pod Ratownika. Jest to trzecie podejście, jesteśmy obecnie na bardzo dobrym etapie pracy i uzgodnień projektowych, kończąc ten projekt, który był wytworzony podczas pierwszych prób podejście do Ratownika. Co jest też bardzo ważne, że to wszystko trafia do naszego przemysłu i tworzy razem z wojskiem bezpieczeństwo państwo. Jesteśmy bezpieczni tak, jak silne są nasze siły zbrojne i zdolność do odtwarzania ich potencjału. Podczas służby, a nie daj Boże konfliktu, sprzęt się zużywa i potrzebne są remonty, serwisy oraz odtwarzania zdolności bojowych i po to jest m.in. ta stocznia." - powiedział Arkadiusz Bąk.