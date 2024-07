Amerykański i ukraiński przemysł łączą siły. Boeing i Antonow nawiązują współpracę

Czy szykuje się kiedyś odbudowa zniszczonego przez Rosjan ukraińskiego samolotu transportowego Antonow-225 Mrija przy współpracy z Boeingiem? Kto wie, na razie Boeing oraz Antonow Company postanowiły podpisać porozumienie, które ma ułatwić współpracę w zakresie szkoleń, logistyki i wsparcia konserwacyjnego ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych w tym ScanEagle produkowanego przez Insitu, spółki zależnej Boeinga. W sierpniu 2022 roku Departament Obrony USA wysłał 15 takich bezzzałogowców na Ukrainę w ramach pakietu pomocy o wartości 755 milionów dolarów. ScanEagle ma wymiary 1,6 na 3,1 metra może latać do 18 godzin zarówno w dzień jak i w nocy. A zasięg wynosi 100 kilometrów.

„Z przyjemnością kontynuujemy współpracę z firmą Antonow, wspierając rozwój i wzrost gospodarczy Ukrainy” — powiedział Ted Colbert, prezes i dyrektor generalny Boeing Defense, Space & Security. „Umowa ta jest dowodem naszych nieustających wysiłków na rzecz znalezienia większej liczby możliwości współpracy z ukraińskim przemysłem, co zostało podkreślone przez podpisanie przez nas na początku tego roku Paktu na rzecz ukraińskiego przemysłu obronnego” – dodał Ted Colbert.

Obie firmy zbadają również możliwość, aby Antonow zapewnił Boeingowi wsparcie inżynieryjne.

Olbrzymi samolot Antonov An-124 Rusłan z Wuhan wylądował w Katowicach. Co było na pokładzie?

„Silny, innowacyjny i wydajny przemysł zbrojeniowy jest kluczem do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa narodowego. Jesteśmy niezwykle podekscytowani współpracą z firmą Boeing” — powiedział dyrektor generalny Antonowa Iewhen Gawrylow.

„Umowa ta otwiera zupełnie nowe możliwości wdrażania najnowszych i najskuteczniejszych rozwiązań – oprócz możliwości realizacji przyszłych projektów z Boeingiem w przemyśle lotniczo-kosmicznym i obronnym”.

Boeing współpracował z Antonowem jeszcze przed wybuchem wojny w lutym 2022 r. W 2018 roku Antonow podpisał umowę ze spółką zależną Boeinga Avial Services Inc., która zobowiązała się do zapewnienia części do samolotów, których nie można było już pozyskać z Rosji po inwazji na Krym w 2014 r., do samolotów pasażerskich An-148, An-158 i An-178.

Państwowe przedsiębiorstwo zbrojeniowe Ukrainian Defense Industry poinformowało we wrześniu ubiegłego roku, że Antonow otworzy nowe centrum dronów, aby zwiększyć możliwości produkcji dronów na Ukrainie. Firma znana w szczególności z projektowania i tworzenia samolotów, jego najbardziej znany to gigantycznych samolot transportowych Antonow-225, obecnie wyniku wojny i zniszczenia niektórych zakładów skupia się przede wszystkim na produkcji bezzałogowców.

Boeing nie jest jedyną firmą z siedzibą w USA, która nawiązała współpracę partnerską z Ukrainą. Na początku tego roku również producent sprzętu obronnego Northrop Grumman zobowiązał się do produkcji amunicji artyleryjskiej w ramach umowy z ukraińską firmą zbrojeniową Ukroboronprom.