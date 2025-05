Aerodays 2025 w Warszawie: Przyszłość lotnictwa w obliczu zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności

Spis treści

Oficjalne otwarcie i kluczowe przesłania Aerodays 2025

Wydarzenie odbywało się w Warszawie i trwało od 7 do 9 maja. Konferencję Aerodays 2025 otworzył, w imieniu Polskiej Prezydencji w Radzie UE, prof. dr hab. Andrzej Szeptycki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podkreślił on, że:

„Aerodays 2025 to ważna platforma wymiany poglądów i doświadczeń, skupiająca przedstawicieli różnych środowisk, krajów i dyscyplin. Wypracowane podczas konferencji wnioski i rozwiązania niewątpliwie przyczynią się do kształtowania polityki UE w zakresie wspierania działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez polskie jednostki naukowe”.

Europejski komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej, Andrius Kubillius zwrócił się do zebranych, mówiąc:

„Innowacje mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności. Niezależnie od tego, czy jesteście start-upami, czy dużymi producentami – jesteście mistrzami wynalazków, wykorzystując sztuczną inteligencję, opracowując samoloty elektryczne, wodorowe, zmieniając wyzwanie klimatyczne w okazję do innowacji. Wasza praca ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy”.

Dr inż. Sylwester Wyka, którego instytut jest organizatorem Aerodays 2025, dodał:

„Poprzez Aerodays potwierdzamy nasze wspólne zaangażowanie w umacnianie pozycji Europy jako światowego lidera w dziedzinie lotnictwa, nie tylko pod względem technologii, ale także w tak ważnym połączeniu polityk, w tym dobrobytu gospodarczego, konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju i wreszcie – bezpieczeństwa, rozumianego głębiej niż kiedykolwiek, zwłaszcza na wschodniej flance UE i NATO”.

Trendy i wyzwania dla branży lotniczej – konkurencyjność i zrównoważony rozwój

Konferencję Aerodays otworzyła sesja plenarna poświęcona długoterminowej wizji rozwoju europejskiego lotnictwa w kontekście priorytetów KE dotyczących konkurencyjności oraz zrównoważonego rozwoju. Panel poprowadziła Jennifer Baker, dziennikarka znana z BBC, Euronews czy SkyNews.

Dyskusja skupiała się wokół najnowszych trendów w lotnictwie, takich jak:

Bliźniacza transformacja – czyli równolegle zachodząca transformacja w kierunku niskoemisyjnej gospodarki i cyfryzacji.

Wyzwania związane z sytuacją geopolityczną.

Łagodzenie cyberzagrożeń.

Utrzymanie konkurencyjności europejskiego rynku lotniczego.

Dekarbonizacja.

Dostarczanie energii.

Zrównoważone paliwa lotnicze (SAF – Sustainable Aviation Fuels).

AERODAYS 2025 | Portal Obronny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy Europejski Program Badań nad Lotnictwem – klucz do konkurencyjności

O tym, jak zabezpieczyć konkurencyjność europejskiego rynku lotniczego oraz o nowych kierunkach rozwoju badań, dyskutowano podczas drugiego panelu, do którego doskonałym wprowadzeniem była dyskusja panelowa, w której uczestniczyli dyrektor wykonawczy w Clean Aviation Joint Undertaking oraz inicjatywy ARIS (Aviation Research and Innovation Strategy), Axel Krein oraz dyrektor wykonawczy Sesar Joint Undertaking, Andreas Boschen, również reprezentujący inicjatywę ARIS.

Paneliści zgodzili się co do kluczowej roli przyszłego programu badań dla europejskiego lotnictwa. Podkreślono znaczenie jasnej i skoordynowanej mapy drogowej w celu dostosowania badań do potrzeb przemysłu, polityki UE i globalnych trendów. Zdaniem ekspertów, lotnictwo znajduje się w punkcie zwrotnym, co oznacza jednoczesną potrzebę obniżenia emisji dwutlenku węgla, cyfryzacji, utrzymania konkurencyjności przemysłu, tempa dostaw samolotów, sprzętu i napraw, zapewniając przy tym jednocześnie bezpieczeństwo narodowe.

Zielona transformacja lotnictwa – wyzwania i implementacja innowacji

Transformacja sektora lotniczego w kierunku zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji stanowi jedno z kluczowych wyzwań współczesnego lotnictwa cywilnego. Proces ten wymaga kompleksowych działań w wielu obszarach:

Projektowanie statków powietrznych o obniżonej emisji hałasu i spalin. Implementacja niskoemisyjnych lub bezemisyjnych technologii napędowych, takich jak napędy elektryczne, hybrydowe czy wodorowe. Zapewnienie szerokiego dostępu do zrównoważonych paliw lotniczych (SAF), stanowiących alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych. Modernizacja infrastruktury lotniskowej, obejmująca m.in. instalację systemów umożliwiających ładowanie statków powietrznych, obsługę paliw alternatywnych, a także wdrożenie rozwiązań wspierających energooszczędność i niskoemisyjność portów lotniczych. Zintegrowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych – zarówno na poziomie zarządzania ruchem lotniczym (ATM), jak i operacji naziemnych – które pozwolą na optymalizację procesów operacyjnych, zwiększenie efektywności energetycznej i poprawę przepustowości.

Osiągnięcie powyższych celów wymaga ścisłej współpracy między przemysłem lotniczym, instytucjami regulacyjnymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz operatorami portów lotniczych i przewoźnikami. Innowacje technologiczne muszą iść w parze z odpowiednim wsparciem legislacyjnym oraz finansowym, umożliwiającym skuteczne wdrażanie zielonej i cyfrowej rewolucji w lotnictwie.

Cyfrowa transformacja lotnictwa – sztuczna inteligencja i autonomia

Czwarta sesja plenarna Aerodays umożliwiła poznanie osiągnięć i planów europejskiego przemysłu reprezentowanego przez Airbusa oraz ASD, partnerstwa Sesar Joint Undertaking oraz EASA w zakresie rozwoju technologii cyfrowych, autonomii i sztucznej inteligencji w lotnictwie.

Prelegenci podkreślali znaczenie cyfryzacji, sztucznej inteligencji i autonomii w kształtowaniu przyszłości lotnictwa. Sztuczna inteligencja i autonomia są kluczowymi czynnikami zwiększającymi wydajność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój w lotnictwie. Mogą one zoptymalizować operacje, poprawić zarządzanie ruchem lotniczym, usprawnić podejmowanie decyzji i przyczynić się do realizacji celów w zakresie dekarbonizacji. Eksperci unijni mówili o tym, w jaki sposób technologie te przekształcają systemy lotnicze, kontrolę ruchu lotniczego i praktyki obsługi technicznej.

Budowanie solidnego ekosystemu badań i innowacji w lotnictwie

Podczas trzeciego i ostatniego dnia Aerodays 2025 dyskutowano o tym, jak zbudować solidny ekosystem badań i innowacji w lotnictwie oraz jak pracować w wysoce konkurencyjnym środowisku globalnym. Konferencję otworzył panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli nauki i przemysłu, którzy omówili różne modele europejskiej współpracy w dziedzinie lotnictwa. Jak podkreślono, współpraca jest potrzebna, aby skutecznie i efektywnie sprostać globalnym wyzwaniom, przed którymi stoi obecnie europejskie lotnictwo.

Transformacja lotnictwa w ocenie przedstawicieli nauki i biznesu

Ponieważ lotnictwo przechodzi szybką transformację, rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin. Panelistów Aerodays 2025 zapytano m.in. o to, jakich umiejętności potrzebuje branża lotnicza w procesie przejścia na czystsze, bardziej cyfrowe i autonomiczne technologie w lotnictwie. Dyskutowano o tym, w jaki sposób ośrodki badawcze i uniwersytety mogą dostosować swoje programy nauczania do zmieniających się potrzeb przemysłu lotniczego.

Wyzwania globalne branży lotniczej – współpraca międzynarodowa

Podczas Aerodays 2025 mierzono się także z tematem globalnych wyzwań dla europejskiego lotnictwa. Metody radzenia sobie z nimi przedstawiono na przykładzie konkretnych projektów i programów badawczych. Wskazano tutaj na mechanizmy, które wzmacniają i zachęcają do współpracy na poziomie międzynarodowym oraz na ogromną szansę, jaką niesie ze sobą pogłębianie współpracy międzynarodowej w sektorze lotniczym.

Przyszłość lotnictwa zależy od współpracy i innowacji

Konferencja Aerodays 2025 jednoznacznie podkreśliła, że przyszłość europejskiego lotnictwa zależy od pogłębionej współpracy międzynarodowej, skutecznej koordynacji działań badawczo-rozwojowych oraz maksymalizacji efektów synergii pomiędzy realizowanymi projektami. W obliczu dynamicznych zmian geopolitycznych i rosnących wyzwań klimatycznych, kluczowe jest utrzymanie stabilnego i adekwatnego finansowania innowacji lotniczych w ramach nowego programu ramowego UE, co umożliwi kontynuację transformacji sektora w kierunku zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju.

Podczas expo organizowanego w ramach konferencji zaprezentowały się takie globalne firmy jak GE Aerospace, Safran, Honeywell, Rolls Royce, RTX – Collins, Pratt&Whitney, Raython oraz przedstawiciele ukraińskiego biznesu lotniczego, europejskie instytuty badawcze i instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Aerodays 2025 jest częścią europejskiego projektu AREANA finansowanego przez Komisję Europejską. Sponsorami wydarzenia są: GE Aerospace (diamond sponsor), RTX (platinum sponsor), Polska Grupa Lotnicza oraz LOT – oficjalny przewoźnik wydarzenia (silver sponsors).