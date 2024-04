Zobacz, jak ćwiczą żołnierze armii NATO. Steadfast Defender 2024

Resort obrony Wielkiej Brytanii przypomina, że „Ćwiczenia Steadfast Defender 2024 to największe ćwiczenia NATO od ponad dekady i trwają wiele miesięcy”. Uczestniczy w nich ponad 90 tys. żołnierzy ze wszystkich 32 państw członkowskich NATO. Te manewry rozpoczęły się w styczniu i potrwają do końca maja. Pierwsza część ćwiczeń koncentruje się na zabezpieczeniu Atlantyku aż do Arktyki; druga część natomiast na przemieszczaniu wojsk sojuszniczych po Europie; od Dalekiej Północy po Europę Środkowo-Wschodnią. Po co to wszystko? Patrz wyżej, a ponadto NATO podkreśla, że manewry prowadzone są po to „Aby zademonstrować zdolność NATO do obrony każdego centymetra swojego terytorium oraz zaangażowanie członków NATO we wzajemną ochronę przed jakimkolwiek zagrożeniem”. Na zdjęciach w galerii prezentowane są także obrazki z morskiej części Steadfast Defender 2024. Na morzu ćwiczyło/ćwiczy ponad 50 okrętów, łącznie z lotniskowcami.

Ćwiczenia Route 604. Wojsko Polskie ćwiczyło scenariusze na wypadek wojny

Wojsko ćwiczy także na lądzie. Dowództwo NATO zapowiadało, że w ćwiczeniach wykorzysta się ponad 1,1 tys. pojazdów (166 czołgów, 533 BWP, 417 transporterów opancerzonych). W ramach Steadfast Defender 2024 prowadzone są podćwiczenia. Służby prasowe US Army podały, że w ćwiczeniach Defender 24 Sabre Strike w Polsce, w sprawdzianach obrony przeciwlotniczej, będą użyte system plot krótkiego zasięgu M-SHORAD montowane na podwoziu kołowym.

Sabre Strike 2024 to jedno z trzech podćwiczeń wchodzących w skład (największych od 1990 r.) manerwów NATO. 5. Batalion, 4. Pułk Artylerii Obrony Powietrznej US Army będzie brał udział w operacjach z użyciem ostrej amunicji. W komunikacie podano, że ta „Jednostka wchodząca w skład Dowództwa Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej 10. Armii jako pierwsza w armii amerykańskiej przetestowała systemy M-SHORAD w 2022 r. M-SHORAD to najnowszy i najbardziej zaawansowany system obrony powietrznej najkrótszego zasięgu armii amerykańskiej. Platformę zapewnia obronę powietrzną (...) w celu ochrony przed zagrożeniami ze strony stałopłatów, wiropłatów i bezzałogowych systemów powietrznych”.