Kolumny pojazdów i sprzętu wojskowego pojawiły się w południowo-zachodniej i zachodniej Polsce. Oprócz amerykanów w ćwiczeniu Saber Strike 24 biorą między innymi udział żołnierze z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Ważnym element działań jest przebazowanie ich z miejsc stałego stacjonowania na poligony w Polsce i Estonii.

Jest to sprawdzian przygotowania do przerzutu dość ciężkich sił w przypadku zagrożenia Wschodniej Flanki NATO. Część Saber Strike 24 związana z transportem i logistyką nie dotyczy jedynie transportu sprzętu i żołnierzy. Co najmniej równie ważna jest kwestia zebrania, przetransportowania i zmagazynowania zapasów amunicji, paliwa, żywności, części zamiennych i innych środków niezbędnych do realizacji działań.

Jeśli chodzi o najbardziej „spektakularną” fazę ćwiczeń poligonowych, to w Polsce będą one realizowane na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Bemowie Piskim. Będą tam trenować żołnierze z 2nd Cavalry Regiment US Army, stacjonujący na stałe w niemieckim Vilseck. Jednostka uzbrojona jest w transportery opancerzone Stryker. Amerykanom towarzyszyć będą polscy żołnierze z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, która uzbrojona jest w pojazdy KTO Rosomak.