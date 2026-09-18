Po wcześniejszych nieporozumieniach, Polska i Ukraina oficjalnie zadeklarowały strategiczne partnerstwo w tworzeniu europejskiej koalicji antybalistycznej.

Prezydent Zełenski zapowiedział wykorzystanie unikalnych technologii wojennych do budowy wspólnego systemu obrony, jednocześnie ogłaszając miliardowe inwestycje w regionie Karpat.

Jak te decyzje wpłyną na bezpieczeństwo Europy, czy zażegnają historyczne spory i jakie korzyści przyniosą Polsce?

Koalicja antybalistyczna: Nowy rozdział w obronności Europy?

Podczas konferencji prasowej Karpackiej Ósemki (C8), prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził swoje przekonanie o przyszłości europejskiej obrony przeciwrakietowej. „Teraz budujemy koalicję antybalistyczną, stworzymy europejski system antybalistyczny, jestem o tym przekonany na 100 proc. Będziemy o tym rozmawiali z Donaldem (Tuskiem – PAP) i będziecie tam mile widziani, będziemy tam partnerami” – powiedział prezydent Ukrainy. Podkreślił, że Ukraina posiada unikalne technologie rozwinięte w czasie wojny i jest gotowa podzielić się nimi z premierem Donaldem Tuskiem oraz polskimi partnerami. Według Zełenskiego, wspólne projekty w sferze bezpieczeństwa i energetyki dadzą obu państwom wspólną siłę i pozwolą na jeszcze większe zbliżenie.

Premier Tusk podziękował Zełenskiemu za tę deklarację, odnosząc się do wcześniejszego „nieporozumienia”, kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z dziewięcioma partnerami europejskimi, a Polski wśród nich nie było. „Teraz już jest jasne, że Polska również jest częścią tej inicjatywy” – zaznaczył Tusk, rozwiewając wszelkie wątpliwości dotyczące udziału Polski w nowej strukturze obronnej. Deklaracja ta otwiera nowy rozdział w strategicznej współpracy obronnej między Polską a Ukrainą, mając potencjalnie istotne konsekwencje dla bezpieczeństwa całego regionu.

Karpacka Ósemka (C8): Inwestycje i rozwój regionalny

Inauguracyjny szczyt Karpackiej Ósemki (C8), podczas którego padły ważne deklaracje dotyczące koalicji antybalistycznej, odbył się w miejscowości Huta w obwodzie iwanofrankiwskim na zachodzie Ukrainy. Nowy regionalny format tworzą, obok Ukrainy, takie państwa jak Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Czechy, Austria, Węgry oraz Unia Europejska jako całość. Prezydent Zełenski podczas szczytu podkreślił znaczenie gospodarcze tego makroregionu. Ogłosił, że gospodarka makroregionu karpackiego może w najbliższych latach rosnąć dwukrotnie szybciej niż średnia w Unii Europejskiej.

Zapowiedział również, że w ramach Karpackiej Ósemki zostaną przygotowane projekty inwestycyjne o łącznej wartości niemal 40 miliardów euro. W części gospodarczej szczytu wzięło udział około 550 przedstawicieli biznesu ze wszystkich ośmiu państw C8, co świadczy o dużym zainteresowaniu potencjałem regionu. Już teraz podpisano pierwsze umowy inwestycyjne i handlowe o wartości 1 miliarda euro, obejmujące kluczowe sektory, takie jak energetyka, logistyka i infrastruktura. Zełenski poinformował również o planach stworzenia na poziomie unijnym specjalnej makrostrategii dla Karpat, wzorowanej na istniejących już strategiach dla regionów Bałtyku i Dunaju.

Ma to ułatwić pozyskiwanie funduszy unijnych dla lokalnych społeczności, co przyczyni się do dalszego rozwoju i integracji regionu. Premier Donald Tusk ocenił, że nowy format współpracy karpackiej może być bardzo pomocny dla Ukrainy na jej drodze do Unii Europejskiej. „Nasze polskie doświadczenie jest pod tym względem jasne: międzyregionalna współpraca jest jednym z najlepszych sposobów na to, jak przyjąć europejskie normy, zasady i metody współdziałania. Jako zwolennik powiększenia UE będę traktował tę inicjatywę bardzo poważnie” – zapewnił szef polskiego rządu.

Polska i Ukraina: Niezachwiane wsparcie w obliczu zagrożeń

W trakcie szczytu w Hucie premier Donald Tusk wyraził satysfakcję z przygotowywanego dla Ukrainy „nowego, znaczącego” pakietu pomocy. Potwierdził to już w ubiegłym tygodniu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, informując, że Polska przekazuje „to, co jest możliwe” według wskazań sił zbrojnych Ukrainy. Tusk podkreślił, że obecna sytuacja to „bardzo jasny sygnał, że jeśli chodzi o obecną sytuację, jesteśmy bliskimi przyjaciółmi, sojusznikami i partnerami”. Zaznaczył, że Polska i Ukraina mają wspólne zagrożenie, jakim jest agresywna Rosja.

Premier Tusk stanowczo zadeklarował kontynuację polskiego wsparcia dla Ukrainy. „Będę bardzo konsekwentny i nikt nie zmieni mojego zdania, że Polska musi wspierać Ukrainę w wojnie przeciwko rosyjskiej agresji, i bez wątpienia będziemy robić to dalej” – podkreślił. Zapewnił również, że zawsze będzie wspierać Ukrainę w jej walce przeciwko Rosji, ponieważ suwerenność i bezpieczeństwo Ukrainy oznacza również suwerenność i bezpieczeństwo Polski. Tusk odniósł się także do napięć w relacjach polsko-ukraińskich, wynikających z trudnej wspólnej historii. „Najważniejsze jest to, by rozumieć się nawzajem. Nikt nie powinien usprawiedliwiać zbrodni wojennych czy ludobójstwa. Kłamstwa i nadinterpretacje zawsze dzielą ludzi i narody” – podsumował szef polskiego rządu, wskazując na konieczność budowania wzajemnego zaufania i zrozumienia.