„Żelazny Obrońca-25”. Największe ćwiczenia Wojska Polskiego na lądzie, w morzu, powietrzu i cyberprzestrzeni

• Wojsko Polskie sprawdza w w symulacji bojowej nowe sprzęty: M1A2 Abrams, K9 Thunder, M142 HIMARS, K239 Chunmoo i MIM-104 Patriot.

•18. Dywizja ćwiczy „Żelazną Bramę” w Orzyszu, a WOT – „Ognistą Burzę” w Nowej Dębie – z przerzutem ludzi i sprzętu przez kraj.

• Razem z Polakami trenują żołnierze z USA, Szwecji i Norwegii; Amerykanie prowadzą własne manewry „Żelazna Pięść”.

To największe przedsięwzięcie szkoleniowe Sił Zbrojnych RP w 2025 r.

Gen. bryg. Rafał Miernik ze Sztabu Generalnego WP, szef Zarządu Szkolenia P7 i współorganizator ćwiczeń, podkreśla, że „Żelazny Obrońca” ma charakter obronny i nie jest wymierzony w żadne państwo.

W manewrach chodzi o pokazanie jedności i profesjonalizmu oraz podnoszenie zdolności bojowych armii NATO. Generał zaznacza, że manewry nie zakłócają codziennej działalności żołnierzy – zarówno tych pełniących służbę na granicy z Białorusią, jak i tych chroniących przestrzeń powietrzną czy bezpieczeństwo na Bałtyku.

Nad przebiegiem ćwiczeń czuwa Sztab Generalny Wojska Polskiego, a ich realizacją kieruje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. To największe i najważniejsze planowe przedsięwzięcie szkoleniowe Sił Zbrojnych RP w 2025 r. Działania prowadzone są równolegle na lądzie, morzu, w powietrzu i w cyberprzestrzeni.

Według gen. bryg. Miernika głównym celem części lądowej jest sprawdzenie współdziałania różnych formacji: systemów obrony powietrznej, pododdziałów pancernych, zmechanizowanych i aeromobilnych.

Szczególnie ważna jest ocena funkcjonowania w symulowanych warunkach bojowych czołgów Abrams, armatohaubic K9, bezzałogowych systemów uderzeniowo-rozpoznawczych Gladius oraz wyrzutni rakietowych Homar-K (K239 Chunmoo) i Homar-A (HIMARS), czyli nowego sprzętu Wojska Polskiego.

Zaplanowano też pierwsze w Polsce bojowe strzelanie zestawów obrony powietrznej Patriot, które na co dzień obsługują żołnierze z 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie. Odbędzie się ono 16 września na poligonie w Ustce i pozwoli ocenić, czy systemy osiągnęły pełną gotowość operacyjną.

Generał dodaje, że istotnym elementem będzie również ocena możliwości platform bezzałogowych – zarówno latających, jak i lądowych. Nie są one jeszcze wprowadzone do służby, ale wojsko uważnie obserwuje ten obszar i rozważa ich przyszłe wykorzystanie.

Scenariusze manewrów przygotowano tak, by były maksymalnie zbliżone do realnych działań bojowych. Szczegółów nie ujawniono ze względu na bezpieczeństwo, ale w ich opracowaniu wykorzystano doświadczenia z wojny w Ukrainie, co – jak podkreśla generał – jest kluczowe na poziomie taktycznym.

Te manewry to także sprawdzian dla Wojsk Obrony Terytorialnej

Najtrudniejsze zadania podczas „Żelaznego Obrońcy” wykonuje 18. Dywizja Zmechanizowana, której jednostki stacjonują w województwach mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. To ona wystawia najwięcej żołnierzy i prowadzi największe ćwiczenie w ramach całych manewrów – „Żelazną Bramę”, odbywającą się głównie na poligonie w Orzyszu w województwie warmińsko-mazurskim.

Wojsko ćwiczy również szybkie przemieszczanie oddziałów i sprzętu na duże odległości. Jak zaznacza gen. bryg. Miernik, to ważne szkolenie nie tylko dla kierowców pojazdów wojskowych, lecz także dla żandarmów, policjantów i żołnierzy z pododdziałów ochrony i regulacji ruchu, którzy dbają o bezpieczeństwo przejazdów kolumn.

„Żelazny Obrońca” to także sprawdzian dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Na poligonie w Nowej Dębie na Podkarpaciu przeprowadzają one ćwiczenia „Ognista Burza”, podczas których trenują różne scenariusze działań bojowych i kryzysowych oraz współpracę z wojskami operacyjnymi, m.in. w przygotowaniu terenu, wykorzystaniu infrastruktury i obsłudze dronów.

Choć manewry mają charakter narodowy, uczestniczą w nich również sojusznicy z NATO.

– Gen. Wiesław Kukuła, szef SGWP, zadbał o to by wspólnie z Wojskiem Polskim operowali wojskowi ze Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Norwegii. Ważną rolę podczas „Żelaznego Obrońcy” odegra także 1. Dywizja Pancerna, wchodząca w skład V Korpusu US Army, która wówczas przeprowadzi odrębne ćwiczenie dowódczo-sztabowe „Żelazna Pięść”. Nie zabraknie także obecnych w Polsce wojsk sojuszniczych, w tym grupy bojowej NATO w ramach NATO Forward Land Forces (FLF). Manewry pokazują dynamiczną transformację Sił Zbrojnych RP, zwiększanie ich potencjału obronnego i rolę w systemie bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. – wyjasnia gen. bryg. dr Rafał Miernik.

Sztab Generalny już w sierpniu zapowiadał, że do końca września na drogach niemal całego kraju może być wzmożony ruch wojskowych kolumn. Zapewnia, że przejazdy będą koordynowane tak, by jak najmniej utrudniały ruch cywilny, i apeluje do kierowców o szczególną ostrożność...

Pomachaj Żołnierzom 👋Na terenie Polski 🇵🇱 trwa federacja ćwiczeń Żelazny Obrońca-25Widzisz nas? NIE rób zdjęć! 📸📵Zrobiłeś? NIE publikuj i NIE przesyłaj dalej - lubimy dyskrecję 🙈🙉🙊Szanujesz naszą służbę? Pomachaj żołnierzom! Pokaż kciuk w górę. 👋👍🤙To dla nas… pic.twitter.com/R8yGq6zgb5— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) September 3, 2025

Skuteczność to nie przypadek – to efekt dobrego planu.Żołnierze z 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego zabezpieczają transport niskopodwoziowy ciężkiego sprzętu.Precyzja w planowaniu = sukces w działaniu 👌#ŻelaznaBrama #ŻelaznaDywizja #ŻelaznyObrońca pic.twitter.com/OPeu5TxO6T— 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) September 8, 2025