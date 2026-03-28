Współpraca WOT i Straży Granicznej. Pierwszy kurs instruktorski w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych

oprac. Karolina Modzelewska
2026-03-28 10:02

20 marca 2026 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zakończył się pierwszy kurs instruktorski z zakresu taktyki i technik interwencji Wojsk Obrony Terytorialnej. W zajęciach wzięło udział kilkunastu żołnierzy z różnych brygad WOT, a szkolenie zostało przeprowadzone w ścisłej współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

  • Pierwszy kurs instruktorski z taktyki i technik interwencji dla żołnierzy WOT zakończył się w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.
  • Szkolenie obejmowało doskonalenie interwencji wysokiego ryzyka, technik wobec osób w pojazdach i użycia środków przymusu.
  • Kurs, zrealizowany we współpracy z Centrum Szkolenia WOT, przygotował żołnierzy do służby na granicy.

Pierwszy kurs instruktorski taktyki i technik interwencji WOT

Program szkolenia obejmował zarówno część teoretyczną, jak i intensywne zajęcia praktyczne. Uczestnicy doskonalili m.in. działania w patrolach dwuosobowych w sytuacjach wysokiego ryzyka, techniki interwencji wobec osób znajdujących się w pojazdach oraz zasady zgodnego z prawem użycia środków przymusu bezpośredniego. Szczególny nacisk położono również na realizację zadań z poszanowaniem godności człowieka oraz obowiązujących norm prawnych.

Kulminacją kursu był egzamin końcowy, który potwierdził bardzo wysoki poziom przygotowania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Zdobyte umiejętności mają bezpośrednie przełożenie na ich codzienną służbę przy ochronie granicy państwowej. 

Istotną rolę w całym przedsięwzięciu odegrało Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, które nie tylko współtworzyło program zajęć, lecz także odpowiadało za dostosowanie szkolenia do realnych wyzwań operacyjnych. Dzięki temu możliwe było ujednolicenie procedur oraz wypracowanie wspólnych standardów działania pomiędzy WOT a Strażą Graniczną. 

Na podstawie komunikatu prasowego CSWOT

