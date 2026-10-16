Wojsko Polskie z nową, wieloletnią umową. Setki tysięcy granatów CGŁ-1 trafi do żołnierzy

Zgodnie z informacją przekazaną przez Agencję Uzbrojenia 16 października, podpisano umowę na dostawę kilkuset tysięcy sztuk granatów CGŁ-1 z CHEMA Sp. z o.o, które będą sukcesywnie przekazywane do jednostek wojskowych w latach 2026-2030. Podpis pod dokumentem złożył gen. bryg. Piotr Paluch, Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia. Jak podkreślono pozyskiwane granaty są wykorzystywane w celach szkoleniowych dla Wojska Polskiego.

Dziś w #AU, gen. bryg. Piotr Paluch, podpisał umowę z CHEMA Sp. z o.o. na dostawę kilkuset tysięcy ćwiczebnych granatów łzawiących CGŁ-1 dla żołnierzy Wojska Polskiego. Pozyskiwane granaty są wykorzystywane w celach szkoleniowych #WojskoPolsko. Dostawy na mocy najnowszej umowy potrwają do 2030 r. Fot. 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Pogranicza (@terytorialsi) / AU— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) October 16, 2026

Czym jest granat CGŁ-?

Ćwiczebny granat łzawiący CGŁ-1 to specjalistyczny środek przeznaczony do symulacji warunków ataku chemicznego na polu walki. Jego głównym zadaniem jest realistyczne odwzorowanie zagrożenia w kontrolowanym i bezpiecznym dla żołnierzy środowisku. Służy on przede wszystkim do szkolenia żołnierzy, zwłaszcza w zakresie używania indywidualnych środków ochrony, takich jak maski przeciwgazowe. Po aktywacji granat wydziela gęsty dym o właściwościach łzawiących, który jednak nie jest toksyczny, co zmusza ćwiczących do natychmiastowej i prawidłowej reakcji. Posiada lekki korpus wykonany z kartonu, a jego masa nie przekracza 220 gramów, co ułatwia transport i użycie. Czas dymienia wynosi około jednej minuty, co pozwala na przećwiczenie różnych scenariuszy taktycznych. Wykorzystanie granatów ćwiczebnych, takich jak CGŁ-1, jest istotne w szkoleniu pozwala żołnierzom oswoić się ze stresem, wypracować niezbędne nawyki („pamięć ruchową”) i zweryfikować szczelność oporządzenia w warunkach zbliżonych do realnych. Jest to rozwiązanie znacznie bezpieczniejsze i tańsze niż użycie bojowej granatu.