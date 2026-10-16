Służba, która ratuje życie. Rusza ogólnopolska kampania „Niepodległą mamy we krwi"

Główną ideą przyświecającą organizatorom jest ukazanie, że niepodległość nie stanowi wyłącznie zamkniętego rozdziału w podręcznikach historii, lecz jest żywą wartością pielęgnowaną każdego dnia. Naturalnym spoiwem łączącym historyczną walkę o wolność z teraźniejszością staje się środowisko weteranów misji zagranicznych, którzy po zakończeniu oficjalnych zadań bojowych podejmują nową formę służby społeczeństwu. Poprzez swoje zaangażowanie pokazują oni młodemu pokoleniu, że oddawanie krwi to jeden z najbardziej szlachetnych i odpowiedzialnych przejawów współczesnego patriotyzmu. Działania te mają na celu nie tylko doraźne zabezpieczenie zapasów tego najcenniejszego płynu w polskich szpitalach, ale również szeroką edukację historyczną i budowanie trwałych postaw solidarności społecznej.

Dwadzieścia kroków do wolności oraz cyfrowy przełom dla dawców

Inauguracja kampanii zbiega się z niezwykle ważnym wydarzeniem technologicznym, jakim jest oficjalna premiera zupełnie nowego Portalu Legion. To nowoczesne narzędzie cyfrowe stanie się głównym centrum zarządzania kampanią, oferując użytkownikom interaktywny dziennik donacji, mapę aktywności oraz profile wolontariuszy. Równolegle, od 23 października do samego Święta Niepodległości, realizowany będzie edukacyjny cykl zatytułowany „20 dni dla Niepodległej”. Każdego dnia na portalu oraz w wojskowych mediach społecznościowych publikowane będą unikalne, często dotąd niepublikowane materiały archiwalne, fotografie, filmy i publikacje przygotowane przez merytorycznego partnera akcji, czyli Centrum Weterana. Dopełnieniem tej narracji będzie osobisty format „Pamiętnik weterana”, przedstawiający poruszające sylwetki ludzi, którzy z dumą reprezentowali Polskę na misjach poza jej granicami.

Mobilizacja w terenie i wielki patriotyczny finał

Kulminacyjny punkt komunikacyjny projektu nastąpi dokładnie 11 listopada, kiedy to opublikowany zostanie specjalny materiał multimedialny, spinający klamrą historyczną drogę od odzyskania niepodległości w 1918 roku, przez współczesne misje, aż po codzienne wysiłki krwiodawców. Jednak obchody Narodowego Święta Niepodległości nie oznaczają końca samej kampanii. Przez cały listopad w jednostkach wojskowych, klubach HDK oraz lokalnych społecznościach w całej Polsce będą organizowane terenowe akcje poboru krwi, podczas których dawcy otrzymają unikalne znaczniki graficzne do pamiątkowych zdjęć. Po zakończeniu całego cyklu, wszystkie opublikowane materiały historyczne nie znikną z sieci, lecz zostaną przekształcone w stałą, cyfrową wystawę na łamach Portalu Legion, służąc jako bezpłatna baza edukacyjna do prowadzenia lekcji historii i promowania krwiodawstwa w przyszłości.

Dawca decyduje, czyli innowacyjny konkurs z udziałem partnerów

Niezwykle atrakcyjną częścią kampanii, mającą na celu dodatkową aktywizację społeczeństwa, będzie unikalny Konkurs dla Krwiodawców realizowany na nowym Portalu Legion w dniach od 11 do 30 listopada. W tym okresie każdy dawca, który zarejestruje swoją donację wykonaną w czasie trwania kampanii, będzie mógł osobiście zdecydować, o jaką nagrodę chce rywalizować. Innowacyjny mechanizm pozwala uczestnikom na świadomy wybór konkretnego upominku przekazanego przez partnerów biznesowych i instytucjonalnych, co eliminuje anonimowość nagród i stawia logotypy oraz produkty fundatorów w centrum uwagi zaangażowanej społeczności. Organizatorzy gorąco zapraszają przedsiębiorstwa oraz instytucje z całego kraju do włączenia się w tę szlachetną inicjatywę poprzez przekazywanie nagród dziennych oraz nagród głównych o wyższej wartości. W zamian oferują oni szeroką promocję marek partnerskich w ogólnopolskich kanałach informacyjnych, mediach społecznościowych oraz za pośrednictwem kilkudziesięciu regionalnych oddziałów Stowarzyszenia Legion, gwarantując bezpośrednie dotarcie do środowisk mundurowych, wolontariuszy i tysięcy aktywnych obywateli.