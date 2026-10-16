15 października 2026 roku oficjalnie rozpoczęto montaż czołgów w nowo wybudowanym zakładzie w Levanger. Uroczystość była zwieńczeniem intensywnych 18 miesięcy budowy nowoczesnej infrastruktury. W ramach umowy 37 z 54 zamówionych przez Norwegię czołgów Leopard 2A8 NOR zostanie zmontowanych lokalnie, a pozostałe 17 powstanie w zakładach KNDS w Niemczech. Markus Helm, dyrektor finansowy KNDS Deutschland, podkreślił strategiczne znaczenie tego wydarzenia:

„Dzisiaj świętujemy znacznie więcej niż tylko rozpoczęcie produkcji. Świętujemy stworzenie potencjału przemysłowego, trwałe partnerstwo między Niemcami a Norwegią oraz – co najważniejsze – istotny wkład w gotowość obronną Norwegii i NATO”.

Umowa na dostawę czołgów została podpisana między norweską Agencją Zamówień Obronnych (NDMA) a firmą Krauss-Maffei Wegmann (obecnie część KNDS) 17 lutego 2023 roku. Początkowo czołgi oznaczono jako Leopard 2A7 NOR, jednak w czerwcu 2023 roku zmieniono ich klasyfikację na 2A8 NOR, aby odzwierciedlić zaktualizowaną, bogatszą konfigurację techniczną. Kontrakt obejmuje 54 czołgi z opcją na dodatkowe 18 maszyn. Pierwsze dwa pojazdy, wyprodukowane jeszcze w Niemczech, dotarły do Norwegii pod koniec kwietnia 2026 roku, co umożliwiło rozpoczęcie szkoleń instruktorów i personelu. Pełne dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2026-2028. Całkowity koszt programu, uwzględniający pakiety logistyczne, szkoleniowe i części zamienne, szacowany jest na około 23,4 miliarda koron norweskich. Jednym z najważniejszych aspektów kontraktu jest szeroko zakrojona współpraca przemysłowa. Na mocy porozumienia z 11 czerwca 2024 roku, norweska firma RITEK stała się podwykonawcą KNDS.

Zakup 54 czołgów Leopard 2A8 NOR to kluczowy element szerokiego programu modernizacji norweskiej armii, w ramach którego zastąpią one wysłużone czołgi Leopard 2A4, które Norwegia odkupiła od Holandii w 2001 roku. Armia norweska eksploatuje także jeszcze Leopardy 2A5. W 2023 roku Norwegia przekazała Ukrainie osiem czołgów Leopard 2A4. Nowe maszyny trafią przede wszystkim do Brygady Nord, głównej ciężkiej formacji bojowej norweskich wojsk lądowych, stacjonującej na północy kraju. Fabryka w Levanger dysponuje specjalistycznymi torami testowymi, w tym torem laserowym, stromymi wzniesieniami oraz basenem do testów zanurzeniowych. Co istotne, zakład jest zasilany energią geotermalną, co zapewnia zrównoważoną i ekologiczną eksploatację. W przyszłości zakład w Levanger ma stać się nordyckim centrum konserwacji, napraw i modernizacji czołgów z rodziny Leopard 2.

Autor: Scren/ LinkedIn W norweskim Levanger oficjalnie zainaugurowano produkcję czołgów podstawowych Leopard 2A8 NOR

Leopard 2A8 NOR – co potrafi norweska bestia pancerna?

Norweska wersja czołgu, oznaczona jako Leopard 2A8 NOR, to jedna z najnowocześniejszych konstrukcji, specjalnie dostosowana do wymagań lokalnych sił zbrojnych. Sercem systemu jest gładkolufowa armata Rheinmetall L55A1 kalibru 120 mm, zdolna do strzelania zaawansowaną amunicją przeciwpancerną oraz programowalnymi pociskami wielozadaniowymi. Czołg wyposażono w pancerz pasywny najnowszej generacji oraz aktywny system ochrony (APS) Trophy. System ten, opracowany w Izraelu, wykorzystuje radar do wykrywania i neutralizacji nadlatujących pocisków przeciwpancernych i granatów, zanim uderzą one w pancerz pojazdu. Integracja z norweskim systemem łączności i zarządzania polem walki Kongsberg ICS/CORTEX zapewnia załodze świadomość sytuacyjną na niespotykanym dotąd poziomie, umożliwiając błyskawiczną wymianę danych z innymi jednostkami, takimi jak bojowe wozy piechoty, artyleria czy drony.

Wśród obecnych odbiorców najnowszej wersji 2A8 znajdują się Niemcy do 200 sztuk;, Norwegia - 54;, Szwecja - 44;, Czechy - 44 i Holandia - 46+6.