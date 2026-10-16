Gen. Kukuła w tureckim ASELSAN. Polska przygląda się tureckiej obronie przed dronami

oprac. Karolina Modzelewska
2026-10-16 14:26

Podczas wizyty w Turcji Szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła odwiedził siedzibę koncernu ASELSAN, gdzie zapoznał się z zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie zintegrowanej obrony powietrznej, systemów dowodzenia, walki radioelektronicznej oraz przeciwdziałania zagrożeniom ze strony bezzałogowych statków powietrznych.

Szczególną uwagę poświęcono systemowi dowodzenia HAKİM, rozwiązaniom przeciwdronowym İHTAR, ŞAHİN i KORKUT oraz technologiom broni energii skierowanej GÖKBERK i EJDERHA/AD 200. 

Rozmowy koncentrowały się na rozwoju zdolności do ochrony wojsk i infrastruktury krytycznej przed rosnącymi zagrożeniami ze strony systemów bezzałogowych, a także na wyzwaniach związanych z rozwojem programu Tarcza Wschód w kontekście wzmacniania odstraszania i obrony wschodniej flanki NATO. 

Polskę i Turcję łączy wysoki poziom wzajemnego zaufania i wspólne rozumienie zagrożeń. Jesteśmy częścią tej samej wschodniej flanki NATO i mierzymy się z podobnymi wyzwaniami. To solidny fundament przejścia od zaufanego partnerstwa do strategicznej współpracy. Dziękuję kierownictwu ASELSAN za gościnność i możliwość poznania prezentowanych rozwiązań – podkreślił gen. Wiesław Kukuła.

Podczas spotkania omówiono również perspektywy współpracy przemysłów obronnych Polski i Turcji, z uwzględnieniem uwarunkowań europejskiego instrumentu SAFE. 

Budowa zintegrowanej, wielowarstwowej obrony powietrznej oraz zdolności do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom bezzałogowym to istotne elementy transformacji Sił Zbrojnych RP i wzmacniania potencjału odstraszania NATO. 

Na podstawie informacji prasowej SGWP

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