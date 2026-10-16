Szczególną uwagę poświęcono systemowi dowodzenia HAKİM, rozwiązaniom przeciwdronowym İHTAR, ŞAHİN i KORKUT oraz technologiom broni energii skierowanej GÖKBERK i EJDERHA/AD 200.

Rozmowy koncentrowały się na rozwoju zdolności do ochrony wojsk i infrastruktury krytycznej przed rosnącymi zagrożeniami ze strony systemów bezzałogowych, a także na wyzwaniach związanych z rozwojem programu Tarcza Wschód w kontekście wzmacniania odstraszania i obrony wschodniej flanki NATO.

Polskę i Turcję łączy wysoki poziom wzajemnego zaufania i wspólne rozumienie zagrożeń. Jesteśmy częścią tej samej wschodniej flanki NATO i mierzymy się z podobnymi wyzwaniami. To solidny fundament przejścia od zaufanego partnerstwa do strategicznej współpracy. Dziękuję kierownictwu ASELSAN za gościnność i możliwość poznania prezentowanych rozwiązań – podkreślił gen. Wiesław Kukuła.

Podczas spotkania omówiono również perspektywy współpracy przemysłów obronnych Polski i Turcji, z uwzględnieniem uwarunkowań europejskiego instrumentu SAFE.

Budowa zintegrowanej, wielowarstwowej obrony powietrznej oraz zdolności do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom bezzałogowym to istotne elementy transformacji Sił Zbrojnych RP i wzmacniania potencjału odstraszania NATO.

Na podstawie informacji prasowej SGWP