Władysław Kosiniak-Kamysz wręcza akty mianowania w Wojsku Polskim. Ważne zmiany i nowa rola dla generała Gołębiowskiego

Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził swoje uznanie dla wszystkich mianowanych, wskazując na ich profesjonalizm i gotowość do służby w trudnych czasach. Podkreślił, że obecna sytuacja międzynarodowa stawia przed Wojskiem Polskim wyjątkowe zadania, wymagające pełnego wykorzystania potencjału żołnierzy.

Nowe wyznaczenia na stanowiska służbowe w Siłach Zbrojnych RP-30 czerwca w #Warszawa, wicepremier-minister obrony narodowej W. @KosiniakKamysz uroczyście wręczył akty mianowania na nowe stanowiska służbowe. #WojskoPolskie 🇵🇱 📄 https://t.co/g36CSfg2TL pic.twitter.com/isqRzboePq— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 30, 2026

Nowe wyzwania dla generała Gołębiowskiego i znaczenie edukacji wojskowej

Szczególne gratulacje wicepremier-minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz skierował do generała brygady Waldemara Gołębiowskiego, który objął stanowisko dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego. Minister docenił jego dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie, które ma posłużyć do kształcenia przyszłych pokoleń.

„Wszystkim mianowanym serdecznie gratuluję, na czele z Panem Generałem Gołębiowskim, który przez lata tworzył wspólnotę w Lotniczej Akademii Wojskowej, Dowództwie 4. Skrzydła, a teraz będzie nadzorował cały proces edukacji młodych pokoleń żołnierzy oraz cywilów studiujących na wojskowych uczelniach. Pan Generał Gołębiowski, z doświadczeniem z Dęblina, ale również z wielkim doświadczeniem jako lotnik, będzie wzorem i przykładem do naśladowania” – podkreślił szef MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że nowo mianowani oficerowie to elita Wojska Polskiego, na której spoczywa ogromna odpowiedzialność.

„Chciałem przedstawić Państwu najlepszych polskich żołnierzy, oficerów Wojska Polskiego, którzy otrzymują nowe zadania. Jest co robić, bo czasy są najtrudniejsze od zakończenia drugiej wojny światowej. Czasy wymagają zdolności zagospodarowania potencjału żołnierzy Wojska Polskiego, których jest już ponad 220 tysięcy. Wielkie zadanie, wielka odpowiedzialność. Wiem, że oficerowie Wojska Polskiego udźwigną ten ciężar, który spocznie na ich barkach. Serdecznie gratuluję” – dodał szef MON, wyrażając wiarę w ich zdolności.

Wojskowa Akademia Medyczna: klucz do wzmocnienia służby zdrowia w Wojsku Polskim

Podczas uroczystości wicepremier Kosiniak-Kamysz odniósł się również do kwestii utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, podkreślając jej strategiczne znaczenie.

„To jest ważny dzień dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Kilka miesięcy temu, gdy do Sejmu wchodziła ustawa o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, nawiązującej do wielkiej historii i tradycji miasta Łodzi oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, chodziło o budowę potencjału służby wojskowej, ale też służby zdrowia w wojsku. Nie spodziewałem się, że tak szybko dojdziemy do pozytywnego finału” – powiedział minister.

Wskazał, że inicjatywa ta, nad którą pracował wspólnie z ministrem Tomczykiem, jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się realia medycyny pola walki i katastrof, co jest szczególnie widoczne w kontekście konfliktu na Ukrainie.

Lista kluczowych mianowań: kto objął nowe stanowiska?

Decyzje służbowe o wyznaczeniu na nowe stanowiska otrzymali: