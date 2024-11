Ćwiczenia o których mowa, miały miejsce w pierwszej połowe listopada na Litwie i był to znaczący krok w budowie zdolności jednostki. Wzięło w nich udział 3500 żołnierzy i ponad 1000 pojazdów bojowych z 13 krajów sojuszu, tworzących brygadę. W jej skład wchodzą trzy bataliony manewrowe, jednostki wsparcia bojowego oraz komponenty pomocnicze i logistyczne.

Resolute Warrior pokazał zdolność Brygady do projekcji i podtrzymywania sił w ramach zunifikowanej struktury C3 (Command, Control and Communication - Dowodzenia, Kontroli i Komunikacji). Szkolenie wzmocniło zdolności współpracy między komponentami narodowymi, przyczyniającymi się do udoskonalania procedur, systemów i praktyk. Jak podkreślają oficerowie jednostki, to jeszcze bardziej wzmacnia zdolność NATO do odstraszania i obrony w Wschodniej Flanki.

That’s a wrap on the field portion of #ExREWA! Take a look at this exciting video of the final assault. Our message is unmistakable: we’re ready to face any threat! #MNBLVA forward presence is defensive, proportionate, transparent, & aligned with our commitments and obligations. pic.twitter.com/etO1cMJ60C— NATO Multinational Brigade Latvia (@NATOMNBLatvia) November 10, 2024

„Trening Resolute Warrior 2024 zaprezentował nasze wspólne wysiłki na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Łotwy. Każdy kraj w Wielonarodowej Brygadzie NATO wnosi cenne umiejętności i doświadczenie. Nasza współpraca jest na najwyższym poziomie. Przesłanie z tego ćwiczenia jest jasne: jesteśmy gotowi’ – powiedział kanadyjski pułkownik Cedric Aspirault, dowódca Wielonarodowej Brygady Łotwa.

Pułkownik zwrócił również uwagę, że jego jednostka pokazuje możliwości współpracy złożonych, międzynarodowych sił sojuszu. O ile bowiem na Litwie jest to zasadniczo brygada niemiecka, ta stacjonująca w Estonii jest dowodzona przez Brytyjczyków, to łotewska brygada jest faktycznie międzynarodowa, złożona z pododdziałów 13 krajów członkowskich.