Większość narodu jest za objęciem obroną powietrzną przygranicznego terytorium Ukrainy

Ankieterzy postawili respondowanym (grupa 1070-osobowa) pytanie: „Czy Polska powinna rozmawiać z NATO oraz Ukrainą o objęciu obroną powietrzną przygranicznego terytorium Ukrainy, aby umożliwić zestrzeliwanie rosyjskich rakiet lecących w kierunku Polski?”.

37,6 proc. przepytywanych odpowiedziało: „zdecydowanie tak”. Opcję „raczej tak” wskazało 31,7 proc. (co razem daje owe 69,3 proc. zwolenników tego, by obrona przeciwlotnicza NATO mogła neutralizować już na terytorium Ukrainy rakiety biorące kurs na Polskę.

Przeciwnych takiej koncepcji było w sumie 17,6 proc. badanych. „Zdecydowanie nie” – odpowiedziało 9,1 proc. respondowanych, a „raczej nie” – 8,5 proc. Zadania w tzw. sprawie nie miało 13,1 proc. ankietowanych. Badanie CATI (computer-assisted telephone interviewing, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) przeprowadzone 26 i 27 stycznia.

