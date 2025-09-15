Wiceszef MON: Polska ma czas na przygotowanie systemu antydronowego

Pytany w radiu TOK FM o pełny raport dotyczący incydentów z nocy z 9 na 10 września, Zalewski wyjaśnił, że na ten moment dostępne są jedynie "wstępne raporty". Dodał, że do przygotowania kompleksowego dokumentu potrzebne są dodatkowe analizy. Mimo to, resort ma już "pełną świadomość tego, co się wydarzyło; związaną z tym, gdzie te drony poleciały, gdzie upadły, jaki był sens tego ataku na Polskę".

Zalewski odniósł się również do kwestii kosztów zestrzelenia dronów o wartości kilkudziesięciu tysięcy euro za pomocą rakiet wartych dwa miliony euro. Podkreślił - „Polska nie jest w stanie wojny i ma czas na przygotowanie właściwego systemu obrony antydronowej”.

"Oczekiwanie, że my już dzisiaj będziemy posiadali tak wyrafinowaną ochronę dronową jak Ukraina, po pierwsze zakładałoby, że uznajemy, że Polska jest w stanie wojny, a po drugie oznaczałoby (...), że moglibyśmy podjąć decyzje, które są mylne. Mówiąc krótko, moglibyśmy podjąć decyzję o zakupie systemu, który jest nieprzetestowany i który nie spełnia naszych oczekiwań" – podsumował sytuację Wiceminister Paweł Zalewski.

Wiceszef MON potwierdził również, że uderzenie obiektu latającego w jeden z domów w miejscowości Wyryki (woj. lubelskie) miało związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Warto zauważyć, ze jest to kolejna deklaracja iż zdarzenie „było związane z rosyjskimi dronami” a nie spowodowane przez jeden z nich. Wiele wskazuje na to, że do zniszczenia znacznej części budynku doszło w wyniku upadku jednej z rakiet powietrze-powietrze użytych do strącenia rosyjskich intruzów.