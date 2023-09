Mimo że jest to formacja stricte policyjna, to wykonywała (i może po prawie wykonywać) działania poza terytorium Czeskiej Republiki...

W SIECI POLICYJNYCH JEDNOSTEK SPECJALNYCH ATLAS NETWORK

Tak było, między innymi, w Iraku i w Afganistanie. Od czerwca 2003 r. zespoły z URNA pełnią nieprzerwanie służbę jako ochrona ambasady Czech w stolicy Iraku, Bagdadzie oraz eskortują jej pracowników podczas wykonywania zadań w terenie.

Operatorzy URNA mieli kilka operacji bojowych z użyciem broni dla ochrony konwojowanych osób. W 2003 r. ochraniały one ratowników z czeskiej straży pożarnej, którzy wyruszyli z pomocą ofiarom trzęsienia ziemi w irańskim mieście Bam. Dwa lata później URNA zabezpieczał działanie czeskiej ekipy medycznej podczas misji związanej z podobną klęską w pakistańskim mieście Rawalakot. Latem 2006 r. policyjni specjaliści nie tylko przez dwa miesiące ochraniali ambasadę Republiki Czeskiej w Bejrucie, ale również zajmowali się ewakuacją czeskich obywateli z ogarniętego walkami Libanu. Od 2009 r. operatorzy z tej jednostki strzegą placówki dyplomatycznej swego kraju w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. Później działali także w Jemenie i Libii. To tyle, w skrócie o operacjach zagranicznych URNA.

Ta formacja wchodzi w skład europejskiej sieci policyjnych jednostek specjalnych ATLAS Network. To grupa zrzeszająca centralne jednostki antyterrorystyczne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Norwegii i Szwajcarii. Umożliwia ona udzielenie szybkiej pomocy przez jednostkę zrzeszoną w grupie innemu państwu, które o taką pomoc poprosi. Dotyczy to zarówno działań bojowych, operacyjnych, jak i ekspertyz. Należą do niej:

ARAS (Litwa),

BOA (Polska),

DSI (Holandia),

DSU (Belgia) - inspiratorzy powstania ATLAS NEtwork,

Delta (Norwegia),

EAO (Cypr),

ERU (Irlandia),

EKO Cobra (Austria),

EKAM (Grecja),

GIS (Włochy),

GIGN (Francja),

GSG9 (Niemcy),

GOE (Portugalia),

GEO (Hiszpania),

Karhu (Finlandia),

K-Commando (Estonia),

Lynx (Słowacja),

NI (Szwecja),

OMEGA (Łotwa),

NOCS (Włochy),

Politiets Aktionsstryke (Dania),

RAID (Francja),

SEK (Niemcy),

SAG (Malta),

TIGRIS (Szwajcaria)

TEK (Węgry),

SEP (Słowenia),

SIAS (Rumunia),

SOBT (Bułgaria),

UEI (Hiszpania),

USP (Luxemburg).

SELEKCJA JAK DO SPECJALNYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH

Operacje poza granicami Republiki Czeskiej to margines, acz znaczący, działalności URNA. W kraju do akcji wchodzi wtedy, gdy trzeba ująć naprawdę groźnych przestępców. Jak na razie nie zdarzyło jej się uczestniczyć w akcjach przeciwko „klasycznym” terrorystom. Co roku działa w 30-40 operacjach podwyższonego ryzyka.

Policja Republiki Czeskiej nie chwali się stanem osobowym swojej spec-jednostki. W otwartych źródłach podaje się, że tworzy ją 100 funkcjonariuszy, a co roku skład jest uzupełniany o siedmiu nowych specjalsów. By się do niej dostać, trzeba przejść przez sito egzaminacyjne, prawie jakby się ubiegało o przydział do wojskowych jednostek specjalnych.

Startować do selekcji można, gdy ma się co najmniej 23 lata, 3 lata służby w policji, oczywiście doskonały stan zdrowia i… umie się pływać! Tę ostatnią umiejętność egzaminatorzy sprawdzają na dystansie 400 m. O tym, że selekcja do URNA nie jest ulgowa, bo to do policji a nie wojska, niech świadczy to, że w jej drugiej fazie (są trzy w sumie) kandydat maszeruje w pełnym oporządzeniu przez… sześć dni. Z minimalną przerwą na sen, prawie o głodzie i tylko pić wodę można bez większych ograniczeń.

CZESCY ANTY(KONTR)TERRORYŚCI BEZ… CZESKIEJ BRONI

Znający specyfikę pracy/służby specjalsów wiedzą doskonale, że lekką ona nie jest. W myśl zasady: im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej przelanej krwi w akcji. Z pewnością zainteresowani są tym, jakim wyposażeniem dysponują operatorzy URNA. To wyszperaliśmy w internetach, to i owo, by zaspokoić tę naturalną ciekawość…

Dysponują różną broń palną. Standardowym pistoletem jest Glock 17. Glock 26 używany jest przez operatorów do tzw. ukrytego noszenia. Policyjni antyterroryści (w Polsce od paru lat obowiązuje w policji określenie: kontrterroryści) działają również niejawnie. URNA używa pistoletów maszynowych Heckler & Koch MP7, powoli zastępujących legendarne MP5. Snajperzy mają na stanie karabiny prezycyjne: Heckler & Koch HK417 i fińskie SAKO TRG 22 i TRG 42. Te ostatnie jeszcze są używane, bo w ich miejsce wchodzą Accuracy International AXMC.

Inne rodzaje broni palnej używanej przez URNA to: Benelli M3-T do wyważania drzwi, belgijski rkm FN Minimi przeznaczony do operacji zagranicznych oraz niemiecki jednostrzałowy granatnik HK 69A1 do szkolenia z różnymi rodzajami amunicji.

Zauważyliście, że nie ma w tym zestawieniu broni z Czeskiej Zbrojowki? Był pistolet CZ 75B, ale został zastąpiony przez austriackie pistolety. Był też karabinek SA Vz.58 (przypominający wyglądem kałacha, ale tylko wyglądem), z przeznaczeniem do działań w misjach zagranicznych. Wycofano go ze składu i zastąpiono H&K G36K. Tai sam los spotkał podstawowy karabin snajperski armii Układu Warszawskiego – SWD oraz szwajcarski SSG-3000. Zostały zastąpione fińskimi snajperkami, które to z kolei wypiera AXMC. Cóż, w tej branży trzeba być z nowoczesnością na bieżąco…