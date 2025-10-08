Ukraina pokazała go po raz pierwszy. Neptun w nowej odsłonie

Ukraina prezentuje nową wersję pocisku Neptun, wzbudzając zainteresowanie na arenie międzynarodowej.

Zmodyfikowana rakieta charakteryzuje się tajemniczymi wypukłościami, prawdopodobnie zwiększającymi jej zasięg.

Nowy wariant może wypełnić lukę między istniejącymi modelami, a jego możliwości mają uderzyć w tyły wroga.

Ukraina stawia na rodzime pociski Neptun

Denys Szmyhal opublikował zdjęcie nowej odmiany Neptuna podczas wizyty litewskiej premier Ingi Ruginiene i innych przedstawicieli państw zachodnich. Rakieta ma po obu stronach przedniej części kadłuba wyraźne wypukłości znajdujące się tuż przed głównymi statecznikami. Ukraińcy nie ujawnili ich przeznaczenia, ale najprawdopodobniej mieszczą dodatkowe zbiorniki paliwa, które pozwalają na wydłużenie zasięgu Neptuna.

Nowy wariant różni się wizualnie od pokazanej wcześniej w sierpniu 2025 r. wersji RK-360L, znanej też jako Długi Neptun. Wersja ta miała zwiększone wymiary - długość ok. 6 m i średnicę kadłuba 50 cm, większą masę głowicy bojowej wynoszącą 260 kg, czyli o 110 kg więcej niż w bazowej wersji przeciwokrętowej RK-360, co przekładało się na znaczący wzrost zasięgu do około 1 000 km.

Bazowy model R-360, pierwotnie przeznaczony do rażenia celów nawodnych, jest napędzany niewielkim silnikiem turboodrzutowym i ma deklarowany zasięg ok. 300 km. Od 2023 r. Ukraina rozwija też wariant lądowo-uderzeniowy z systemem naprowadzania łączącym INS wspomagany GPS i głowicę obrazującą w podczerwieni, którego zasięg oceniano na co najmniej 360 km. Jak zauważył serwis The War Zone, wariant z dodatkowymi zbiornikami mógłby wypełnić lukę między tymi wersjami a Długim Neptunem, oferując zwiększony zasięg bez konieczności pełnej przebudowy konstrukcji. Zdjęcia udostępnione przez Szmyhala sugerują bowiem, że zasadniczo jego konstrukcja zachowuje podobieństwo do podstawowej wersji oprócz wspomnianych dodatkowych elementów po bokach kadłuba.

„Zaprezentowano gotowe rozwiązania, które zadają cios przeciwnikowi na froncie i w jego tyłach. Nasi producenci przedstawili własne wyroby, które już jutro mogą być wytwarzane w krajach partnerskich w ramach programu Build with Ukraine” — zaznaczył podczas prezentacji nowej wersji rakiety Neptun Denys Szmyhal.

Together with my team, we presented the capabilities of Ukrainian weapons production to Lithuanian Prime Minister @IRuginiene, @NATO representatives, and other distinguished foreign guests.⁰Among them were Danish Minister of Defence @troelslundp, Danish Minister for Industry,… pic.twitter.com/QFbWZTcNah— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 7, 2025

Inicjatywa Build with Ukraina

Podczas tej samej prezentacji zachodniej delegacji pokazano także inne rozwiązania stworzone przez ukraiński przemysł zbrojeniowy, w tym drony nawodne Magura-7 uzbrojone w pociski R-73. Potwierdza ona strategię Ukrainy polegającą na intensyfikacji produkcji rodzimego uzbrojenia oraz rosnącą gotowość do współpracy z partnerami międzynarodowymi, chociażby w ramach wspomnianej inicjatywy Build with Ukraine.

Jej głównym celem jest eksport ukraińskich technologii wojskowych i utworzenie linii produkcyjnych za granicą. W ten sposób Ukraina chce produkować m.in. bezzałogowce, pociski czy artylerię w krajach, które już teraz wspierają prowadzone przez nią działania i finansują pomoc wojskową. Pozwoli to na tworzenie międzynarodowych partnerstw, wymianę technologii, zmniejszenie kosztów produkcji broni, wzrost zdolności produkcyjnych, ale także budowanie silniejszej pozycji dyplomatycznej Ukrainy na rynkach międzynarodowych.

Wśród państw, które dołączyły do inicjatywy Build with Ukraine jest m.in. Dania. Zgodnie z oświadczeniem opublikowanym przez ukraińskie Ministerstwo Obrony 25 czerwca 2025 r., państwa podpisały list intencyjny w sprawie uruchomienia wspólnej produkcji ukraińskiej broni na terytorium Danii.