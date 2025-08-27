Turcja wchodzi na Ocean Indyjski. Drony Bayraktar i okręt szturmowy dla Malediwów

Turecki okręt dla Malediwów, ale nie tylko

W połowie sierpnia do służby Malediwskich Sił Obrony Narodowej (MNDF) wszedł okręt szturmowy CGS Dharumavantha, wcześniej znany w tureckiej marynarce jako TCG Volkan. Jest to 58-metrowa jednostka o wyporności około 430 ton, zdolna do osiągnięcia prędkości 38 węzłów (około 70 km/h). Na jej uzbrojenie składają się działa kal. 76 mm i 35 mm. Okręt, który służył w tureckiej marynarce od 1977 do 2024 roku, został przekazany Malediwom jako darowizna, podkreśla to rosnące zaangażowanie Turcji w regionie.

Według portalu NordicMonitor, darowizna ta została połączona ze sprzedażą sześciu dronów Bayraktar TB2, produkowanych przez prywatną firmę Baykar, należącą do rodziny zięcia prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Drony te zyskały międzynarodową sławę dzięki swojej skuteczności w konfliktach w Azerbejdżanie, Libii i, przede wszystkim, na Ukrainie. To strategiczne posunięcie Turcji ma na celu nie tylko umocnienie jej pozycji jako eksportera broni, ale także zwiększenie jej wpływów geopolitycznych.

Turkey gifts warship to Maldives while selling the country armed drones produced by Erdogan’s son-in-law https://t.co/ffIkOtt9dx Türkei,Malediven,Drohnen,Kriegsschiff— Mila (@Milatrud11) August 26, 2025

Rywalizacja o Ocean Indyjski: Indie, Chiny i nowy gracz

Obecność Turcji na Malediwach wpisuje się w szerszy kontekst rywalizacji o wpływy na Oceanie Indyjskim, gdzie głównymi aktorami są Indie i Chiny. Relacje między Malediwami a Indiami są napięte, zwłaszcza od czasu objęcia urzędu prezydenta przez Mohameda Muizzu, który skłania się ku Chinach. Indyjskie wojsko stacjonuje na Malediwach od lat, a indyjscy turyści stanowią największą grupę odwiedzających luksusowe kurorty, od których w dużej mierze zależy budżet wyspiarskiego państwa.

Dostawa tureckiego okrętu i dronów może jeszcze bardziej nadwerężyć te relacje, zmieniając dynamiczną równowagę sił w regionie. Turcja, która dotychczas była postrzegana jako gracz z odległej części świata, teraz aktywnie buduje swoją obecność militarną i dyplomatyczną w strategicznie ważnym regionie Oceanu Indyjskiego.

Turcja - wschodząca potęga w eksporcie broni

Zaangażowanie Turcji na Malediwach jest odzwierciedleniem jej rosnącej roli jako globalnego eksportera broni. Według Tureckiego Zgromadzenia Eksporterów (TIM), sprzedaż tureckiej broni osiągnęła w 2023 roku pułap 5,5 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 31 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Znaczną część tego eksportu stanowią bezzałogowe statki powietrzne, takie jak wspomniane Bayraktar TB2, a także większe drony Akinci i Aksungur.

Ekspansja tureckiego przemysłu obronnego jest kluczowym elementem strategii prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, mającej na celu zwiększenie niezależności obronnej kraju oraz umocnienie jego pozycji na arenie międzynarodowej. Drony, ze względu na swoją skuteczność i stosunkowo niskie koszty produkcji, stały się wizytówką tureckiego przemysłu zbrojeniowego i kluczowym narzędziem do budowania wpływów w różnych regionach świata.