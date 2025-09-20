Trwają nabory do klas mundurowych. MSWiA inwestuje w kadry

• Nowelizacja prawa nadała klasom mundurowym status ustawowy i jednolite standardy.

• Absolwenci mają ułatwioną rekrutację: zwolnienie z testów i pierwszeństwo przyjęcia do służby.

• Program szkolenia to min. 170 godzin (musztra, samoobrona, strzelanie, prawo), szkoły dostają dofinansowanie i wsparcie Policji oraz SG.

Najwięcej klas utworzono w województwie mazowieckim

Klasy policyjne funkcjonują już od końca lat 90. Działały w formule inicjatyw lokalnych, innowacji pedagogicznych lub jako szkoły niepubliczne. Nowością jest systemowe, ustawowe uregulowanie tych klas w roku szkolnym 2024/2025, które dało im oficjalny status i jednolite standardy na poziomie krajowym.

Od tego roku publiczne i niepubliczne licea oraz technika mogą wystąpić do ministra spraw wewnętrznych i administracji z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału o profilu mundurowym. Pozwala na to nowelizacja Prawa oświatowego, na mocy ustawy z 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym.

MSWiA wydało zezwolenia na stworzenie 239 oddziałów mundurowych, w tym 165 w szkołach publicznych, a 74 w niepublicznych. Większość z nich – 192 – powstaje w liceach ogólnokształcących, a 47 w technikach. Nabory do tych klas trwają do końca września.

Jak podało MSWiA w komunikacie dla PAP, najwięcej klas utworzono w województwach: mazowieckim (44 oddziały) oraz śląskim (34 oddziały). Najmniej oddziałów powstało w województwie opolskim (3 oddziały) i zachodniopomorskim (6 oddziałów).

„Precyzyjne dane dotyczące liczby utworzonych oddziałów i liczby uczniów w tych klasach poznamy pod koniec września, po wprowadzeniu przez szkoły danych do Systemu Informacji Oświatowej”.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów o profilu mundurowym, które w sobotę weszło w życie, w następnym roku – 2026 – limit wyniesie 80. Określany corocznie limit ma uwzględniać potrzeby kadrowe i możliwości szkoleniowe Policji oraz Straży Granicznej, a także środki przeznaczone na ten cel w budżecie państwa.

Choć przed rokiem szkolnym 2025/2026 w szkołach tworzyły się tzw. klasy mundurowe, ich funkcjonowanie nie było uwzględnione w przepisach. Jak informował resort spraw wewnętrznych i administracji, nie przynosiło to oczekiwanych rezultatów – według szacunków statystycznie 5 na 100 uczniów takich klas trafiało do służby w Policji i Straży Granicznej.

Garda: Badania genetyczne i Wojsko Polskie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowe benefity dla uczących się w klasach mundurowych

Jeżeli przed upływem trzech lat od ukończenia nauki w oddziale mundurowym absolwent zdecyduje się złożyć podanie o przyjęcie do służby w Policji lub Straży Granicznej, będzie uprzywilejowany w stosunku do innych kandydatów.

Po pierwsze: zostanie zwolniony z testu wiedzy.

Po drugie: jeśli w ostatnim roku nauczania zdał pomyślnie test sprawności fizycznej, nie będzie musiał podchodzić do niego ponownie podczas postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci, którzy przejdą całe postępowanie kwalifikacyjne, będą mieli także pierwszeństwo w przyjęciu do służby.

Szkoły, które tworzą oddziały, mogą liczyć na dofinansowanie m.in. zakupu wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia, mundurów, a także stworzenia torów sprawnościowych, strzelnic pneumatycznych wraz z wyposażeniem czy strzelnic wirtualnych. Policja i Straż Graniczna będą zapewniały wsparcie merytoryczne.

Minimalna liczba godzin zajęć z przygotowania do podjęcia służby w Policji i Straży Granicznej realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym i technikum wynosi 170, w tym 51 godzin teoretycznych i 119 godzin praktycznych.

Jeśli chodzi o licea, w klasie pierwszej minimum to 30 godzin, w drugiej – 60 godzin, w trzeciej – 60 i w czwartej – 20 godzin.

Program szkoleń w technikum wynosi 30 godzin w klasie pierwszej, 60 godzin w klasie drugiej, 30 godzin w trzeciej, kolejne 30 godzin w czwartej i 20 godzin w klasie piątej.

Klasy o profilu policyjnym powstały pod koniec lat 90., równolegle z pierwszymi klasami wojskowymi. W 1998 r. w Sosnowcu założono Liceum Policyjne „AS”. To była jedna z pierwszych w Polsce tego rodzaju placówek oświatowych. W roku szkolnym 2025/2026 szkoła otrzymała od MSWiA zezwolenie na utworzenie oddziału o profilu mundurowym.

Klasa mundurowa może liczyć do 30 uczniów (32 – w tzw. uzasadnionym przypadku). Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone w grupach szkoleniowych, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 15 (16). Specyfika nauczania w klasach policyjnych obejmuje łączenie kształcenia ogólnokształcącego z przygotowaniem praktycznym, w tym musztrą, samoobroną, szkoleniem strzeleckim, podstawami prawa i etyki policyjnej... A o klasach o profilu wojskowym to już przy innej okazji.

#Szkolenie wśród najlepszych 🫡🪖Klasy mundurowe z @LORzepin 🎒w ramach programu Oddziałów Przygotowania Wojskowego, cyklicznie biorą udział w zajęciach zintegrowanych prowadzonych przez żołnierzy #17WBZ.#2bpzmot #WojskoPolskke pic.twitter.com/UWhJu894SU— 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana (@17WBZ) September 6, 2025