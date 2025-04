To będzie największy budżet w historii. Trump zapowiada 1 bilion dolarów na wydatki obronne

By sprostać wyzwaniom takim jak rozwój chińskiej armii, Stany Zjednoczone chcą wydawać jeszcze więcej pieniędzy na obronność niż do tej pory. Jak zapowiedział Donald Trump podczas konferencji prasowej z udziałem premiera Izraela Benjamina Netanjahu nadchodzący budżet będzie „w okolicach” 1 biliona dolarów. Jak mówił prezydent Trump: „Nikt nie widział czegoś takiego. Musimy budować nasze wojsko i jesteśmy bardzo świadomi kosztów, ale wojsko jest czymś, co musimy budować. I musimy być silni, ponieważ mamy tam teraz wiele złych sił. Zamierzamy więc zatwierdzić budżet i z dumą mogę powiedzieć, że jest to największy budżet, jaki kiedykolwiek przeznaczyliśmy na wojsko”.

Tego samego dnia wieczorem sekretarz obrony Pete Hegseth w poście na X, napisał, „Dziękuję Panie Prezydencie! Już wkrótce: pierwszy Bilionowy budżet Departamentu Obrony. Prezydent Donald Trump odbudowuje nasze wojsko - i to SZYBKO. (PS: zamierzamy mądrze wydać każdego dolara podatnika - na śmiertelność i gotowość).

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Thank you Mr. President!<br><br>COMING SOON: the first TRILLION dollar <a href="https://twitter.com/DeptofDefense?ref_src=twsrc%5Etfw">@DeptofDefense</a> budget.<br><br>President <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw">@realDonaldTrump</a> is rebuilding our military — and FAST.<br><br>(PS: we intend to spend every taxpayer dollar wisely — on lethality and readiness) <a href="https://t.co/WcZlNAHgDG">pic.twitter.com/WcZlNAHgDG</a></p>— Pete Hegseth (@PeteHegseth) <a href="https://twitter.com/PeteHegseth/status/1909362824935358610?ref_src=twsrc%5Etfw">April 7, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>