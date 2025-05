Tarcza Wschód rośnie w siłę. Jakie zabezpieczenia zostaną zastosowane?

Spis treści

Tarcza Wschód – Narodowy Program Odstraszania i Obrony

Tarcza Wschód to Narodowy Program Odstraszania i Obrony, który zakłada budowę różnego typu umocnień, przeszkód terenowych i infrastruktury wojskowej na granicach Polski z Rosją i Białorusią - łącznie na odcinku ok. 800 km. W planach jest budowa także odpowiednich systemów rozpoznania i wykrywania zagrożeń, wysuniętych baz, węzłów logistycznych, magazynów czy rozmieszczenie systemów antydronowych.

W miejscowości Rutka w gminie Barciany w powiecie kętrzyńskim trwa budowa zapory inżynieryjnej w ramach programu Tarcza Wschód. Pierwszy odcinek Tarczy Wschód na granicy z Rosją (obwód królewiecki) powstał pod koniec listopada w okolicach wsi Dąbrówka w gminie Budry. Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej gen. dyw. Marek Wawrzyniak powiedział, że zaporę w Rutce budują żołnierze 16 Orzyskiego Pułku Saperów z 16 Dywizji Zmechanizowanej. Teren w tym miejscu - tzw. dolina Węgorapy - jest płaski i rozległy; łąki są poprzecinane mokradłami.

Zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Stanisław Czosnek podkreślił, że Polska jako szanujący się kraj ma swoje plany przygotowań obronnych.

"Środowisko bezpieczeństwa w naszym rejonie znacznie się pogorszyło. Jesteśmy w stanie wojny hybrydowej i wyprzedzamy sytuację. Rozpoczęliśmy działania obronne znacznie wcześniej (...). W miejscowości Rutka trwa rozbudowa Tarczy Wschód wzdłuż granicy z Rosją ale to samo robimy wzdłuż granicy z Białorusią i w rejonie Ukrainy"- dodał.

Elementy Tarczy Wschód

Zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Stanisław Czosnek podkreślił, że program Tarcza Wschód jest wieloaspektowy i obejmuje:

System rozpoznania;

System ostrzegania;

Systemy obrony przeciwchemicznej;

Systemy logistyczne;

Ochronę wojsk;

Mobilność i kontrmobilność;

Przygotowania dostosowania infrastruktury medycznej do potrzeb sił zbrojnych w tym rejonie;

#TarczaWschódDziś, w m. Rutka w woj. warmińsko-mazurskim, na miejscu rozbudowy inżynieryjnej Tarczy Wschód, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami mediów, w którym uczestniczyć będzie gen. broni Stanisław Czosnek, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz gen.…

Ochrona zapory

"Mamy świadomość, że każda zapora jest tylko przeszkodą, jeśli jest niechroniona, dlatego tu budowane są stanowiska ogniowe, miejsca ukryć dla żołnierzy i stanowisko ogniowe dla sprzętu. W opracowywaniu planów korzystamy z doświadczeń z Ukrainy ale także z innych operacji. Jesteśmy w miejscu, które jest dobrym przykładem jak zapora inżynieryjna powinna być umiejscowiona w terenie. Z jednej strony jest las, a po drugiej bagna, które stanowią element kontrmobilności" - dodał gen. Wawrzyniak.

Brak wywłaszczeń

Gen. Czosnek zapewnił, że wojsko planując inwestycję nie wywłaszcza mieszkańców z ich nieruchomości.

"Wiele obaw budziły sprawy pozyskiwania terenów. Od roku już tu pracujemy. Nie ma wywłaszczeń. Wojsko korzysta z gruntów Skarbu Państwa, z instalacji wojskowych, czy własności samorządów lokalnych. Nie ma przypadków, że własność prywatna będzie naruszona" - zapewnił gen. Czosnek.

Podczas prezentacji pierwszego odcinka Tarczy Wschód na granicy z Rosją premier Donald Tusk zapewniał, że w związku z tą inwestycją nie będzie potrzeby wywłaszczania rolników.

Co do zasady Tarcza Wchód ma być realizowana na terenach i obiektach należących do Skarbu Państwa (z zasobów m.in. Agencji Mienia Wojskowego, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, czy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa). W drugiej zaś na terenach i obiektach stanowiących własność samorządu terytorialnego. Dopiero w trzeciej kolejności na terenach i obiektach stanowiących własność innych podmiotów. Wojsko współpracuje ze wszystkimi instytucjami rządowymi i samorządowymi, a także z resortami rolnictwa, infrastruktury czy cyfryzacji.

Pozyskiwanie nieruchomości

Przy planowaniu Tarczy Wschód i przygotowaniach do jej budowy, wojsko pozyskało nieruchomości w 30 miejscowościach i tam są już prowadzone prace.

"Przeprowadzono rekonesans w ponad 70 miejscowościach i nieruchomościach. W kolejnych etapach realizujemy rozpoznanie w blisko 100 miejscach, w których będą składowane materiały do rozbudowy inwestycji w głębi kraju" - podkreślił gen. Wawrzyniak.