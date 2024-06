Tajwan ze zgodą USA na sprzedaż systemu rakiet i dronów. Buduje także 4 bazy rakietowe

Departament Stanu USA zatwierdził możliwą sprzedaż Tajwanowi systemu rakiet przeciwpiechotnych i przeciwpancernych Switchblade 300 za szacunkową kwotę 60,2 mln dolarów oraz sprzedaż do 291 bezzałogowych statków powietrznych Altius 600M-V za szacunkową kwotę 300 mln dolarów, podała Agencja Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa Obronnego Pentagonu.

Wysoki rangą amerykański kongresmen Michael McCaul, który przebywał z wizytą w Tajpej w maju, powiedział że przeprowadzone przez ChRL "zastraszające" ćwiczenia wojskowe po inauguracji prezydenta Tajwanu Lai Ching-te pokazały, że Chiny "nie są zainteresowane zajęciem Tajwanu w pokojowy sposób".

Szef Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów oświadczył na spotkaniu z Laiem w pałacu prezydenckim, że "wszystkie kraje demokratyczne muszą stanąć razem przeciwko agresji i tyranii".

WIECZORNY EXPRESS - gen. Bogusław Pacek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Według think tanku Cato Institute, sprzedaż amerykańskiego uzbrojenia dla Tajwanu wyniosła ponad 19,6 miliarda dolarów w zatwierdzonej, ale jeszcze niedostarczonej broni i amunicji. Obejmuje to 6,1 miliarda dolarów na asymetryczne systemy uzbrojenia, w tym pociski Harpoon, pociski przechwytujące PAC-3 i drony powietrzne MQ-9B. W ostatnich latach Stany Zjednoczone doradzały Tajwanowi nabycie wyłącznie asymetrycznych systemów uzbrojenia z myślą o mobilności i precyzji w walce z inwazją morską Chin w ramach „strategii jeżozwierza”, która ma powstrzymać Chiny przed blokadą lub wręcz inwazją. Strategia ma polegać na użyciu mniej licznej, ale bardzo skutecznej broni do walki z większymi siłami wroga. Ta koncepcja jest oparta o analizę doświadczeń wojny na Ukrainie, gdzie przy użyciu ppk czy też granatników ppanc Ukraińcy odnosili sukcesy w niszczeniu czołgów przeciwnika.

Tajwan buduje 4 bazy rakietowe w celu wzmocnienia obrony wybrzeża

Taiwan News poinformował, że Tajwan buduje 4 bazy rakietowe w Pingtung, Kaohsiung, Tainan i Taitung, które będą obsługiwać rakiety Harpoon, które mają wzmocnić obronę wybrzeża Tajwanu. Jak napisał Liberty Times, bazy w Pingtung i Kaohsiung kosztują łącznie 1,86 miliarda NT $ (57,46 miliona USD), podczas gdy bazy w Tainan i Taitung kosztują odpowiednio 1,61 miliarda NT $ i 1,57 miliarda NT $. Baza w Kaohsiung będzie pierwszą, która zostanie ukończona pod koniec 2025 lub na początku 2026 roku i będzie w stanie pomieścić lądowe rakiety Harpoon.

W 2020 r. ministerstwo zakupiło 100 przybrzeżnych systemów rakietowych Harpoon i 400 lądowych rakiet Harpoon Block II oraz inny powiązany sprzęt za łączną kwotę 2,37 mld USD. Wszystkie zostaną dostarczone do 2026 r. i w pełni zintegrowane z wojskiem do 2030 roku.

PO/PAP