Sztab Generalny WP z nowym rzecznikiem prasowym

Nowy rzecznik prasowy SGWP

Z dniem 20.10.2025 r. funkcję rzecznika prasowego SGWP objął płk Marek Pietrzak, jak poinformował Sztab Generalny WP. Wcześniej funkcję tę pełniła płk Joanna Klejszmit. Serwis Wojska Polskiego przypomniał, że płk Pietrzak ukończył Wyższą Szkołę Oficerską im. gen. Józefa Bema w Toruniu. Następnie kontynuował edukację na Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz w Szkole Głównej Handlowej. Służbę wojskową rozpoczął w 2000 roku, a w ostatnich latach pełnił służbę w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie odpowiadał m.in. za komunikację zewnętrzną jako rzecznik prasowy formacji. Był też dowódcą nowo formowanej 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej.

„Obejmuję dzisiaj stanowisko rzecznika Sztabu Generalnego WP. To zaszczyt, ale dziś jak nigdy w ostatnim czasie - to olbrzymia odpowiedzialność, którą przyjmuję z pełną świadomością, że "informacja jest dziś bronią"!” – napisał w mediach społecznościowych płk Marek Pietrzak. „Liczę na bardzo dobrą współpracę z dziennikarzami, influencerami, rzecznikami prasowymi wszystkich instytucji państwowych i wojska, i z wszystkimi, dla których ważne jest budowanie świadomości naszego społeczeństwa na temat spraw związanych z bezpieczeństwem i obronnością” - dodał.

Płk Pietrzak zamierza wprowadzić szereg zmian w funkcjonowaniu systemu komunikacji Sztabu Generalnego WP oraz całych Sił Zbrojnych RP. „Ich celem ma być podniesienie jakości przekazu, zwiększenie skuteczności informacyjnej i odporności na działania dezinformacyjne”. Wśród priorytetów działań rzecznika znalazły się m.in.:

Centralizacja przekazu i spójność narracji.

Efektywne wykorzystanie mediów społecznościowych.

Pokazanie ludzkiej twarzy żołnierza.

Szybkość reakcji i skuteczny fact-checking.

Komunikacja międzynarodowa.

Profesjonalizacja rzeczników prasowych.