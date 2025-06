Szef MSWiA: Służba Ochrony Państwa jest jednym z filarów bezpieczeństwa Polski

Prezydent Andrzej Duda podziękował funkcjonariuszom za ich trud i ofiarność każdego dnia. Podkreślił, że Służba Ochrony Państwa jest formacją ważną dla bezpieczeństwa i możliwości realizacji obowiązków przez najważniejsze osoby w państwie, a w istocie – dla bezpieczeństwa państwa. Przypomniał, że powstanie SOP „zrodziła tragiczna konieczność” – śmierć w zamachu pierwszego prezydenta odrodzonej II RP, Gabriela Narutowicza.

– Wtedy zdecydowano, że musi powstać specjalna formacja, specjalizująca się właśnie w ochronie najważniejszych osób w państwie i ochronie przedstawicieli państw, przedstawicieli najważniejszych instytucji światowych, którzy przybywają do naszego kraju jako goście.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreślił, że wydarzenia ostatnich lat pokazały, że liderzy polityczni na świecie padają ofiarami różnego rodzaju aktów przemocy.

– W tym rozchwianym świecie coraz częściej, niestety, dochodzą do głosu osoby, które nie są w stanie kontrolować swoich odruchów, emocji, zachowań. Funkcjonariusze SOP wprowadzają stabilność w ten niestabilny świat. Obserwowałem waszą pracę z bliska przez te ostatnie półtora roku i muszę powiedzieć, że jestem pełen uznania dla tego, jak potraficie uspokoić sytuację, nie dopuścić do eskalacji. (...) Musicie mieć w sobie nie tylko zdolność do tego, żeby zareagować w sposób fizyczny, ale musicie mieć – i macie – nieprawdopodobne kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej, z zakresu relacji społecznych. Musicie wiedzieć, do kogo mówić twardo, a do kogo trzeba się uśmiechnąć i poprosić, żeby spróbował zachować się w inny sposób...

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak podziękował funkcjonariuszom za służbę i profesjonalizm. Zapewnił również, że SOP dalej będzie rozwijana i modernizowana m.in. ze środków z programu modernizacji służb MSWiA, na który przeznaczone jest 13 mld zł w latach 2026–2029. Dodał, że celem jest zapewnienie jeszcze skuteczniejszych narzędzi i wsparcia dla formacji.

Komendant Służby Ochrony Państwa gen. bryg. Radosław Jaworski zaznaczył, że SOP jest dziś nowoczesną i profesjonalną instytucją.

– Wojna w Ukrainie uświadomiła nam, jak kruche potrafią być pokój i stabilność, które przez lata uznawaliśmy za pewne. Przypomniała również, jak kluczowe znaczenie ma ochrona osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie państwa w czasie konfliktu zbrojnego.

Gen. Jaworski poinformował również, że w SOP powstał strategiczny dokument, który stanowi kompleksową ocenę aktualnego stanu formacji.

– Zawiera on szczegółowe wytyczne dotyczące rozwoju (...) kluczowych obszarów działalności SOP, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i unowocześniania infrastruktury.

Zgodnie z ustawą, SOP jest umundurowaną i uzbrojoną formacją odpowiedzialną za ochronę m.in.:

• prezydenta RP,

• marszałków Sejmu i Senatu,

• prezesa Rady Ministrów,

• wiceprezesów Rady Ministrów,

• ministrów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych,

• byłych prezydentów RP (na terytorium Polski),

• głów państw i delegacji zagranicznych podczas wizyt w Polsce,

• innych osób wskazanych przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.

Do zadań Służby należy także ochrona siedzib najwyższych organów państwowych oraz placówek zagranicznych RP – ambasad i konsulatów. Jest uprawniona do prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych.

SOP utworzono na mocy ustawy z 8 grudnia 2017 r. Funkcjonuje od 1 lutego 2018 r. Wówczas zastąpiła Biuro Ochrony Rządu (BOR), funkcjonujące od 1956 r. Podlega ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. SOP jest najbardziej zbliżona funkcjonalnie do United States Secret Service (USSS).

Według stanu na 31 marca 2025 r. SOP dysponowała 2808 etatami mundurowymi, z czego około 2000 stanowisk było obsadzonych przez funkcjonariuszy. Oznacza to, że wakaty stanowiły ponad 28 proc. dostępnych etatów. Dodatkowo, SOP zatrudniała około 250 pracowników cywilnych, co łącznie daje około 2250 osób aktywnie pracujących w formacji. Wśród funkcjonariuszy służbę pełniło 270 kobiet (73 w stopniu oficerskim,16 na stanowiskach kierowniczych).