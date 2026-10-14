Święto Agencji Uzbrojenia ustanowione na 1 kwietnia. Historyczne korzenie sięgają początków niepodległości

Decyzja nr 200/MON, podpisana przez wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, ustanawia dzień 1 kwietnia Świętem Agencji Uzbrojenia. Jak poinformowała sama instytucja 14 października 2026 roku, jest to forma kultywowania tradycji organów zakupowych Wojska Polskiego, których historia sięga samych początków II Rzeczypospolitej. Choć Agencja Uzbrojenia w obecnej formie jest instytucją stosunkowo młodą, jej korzenie są głęboko osadzone w historii polskiej wojskowości. Wybór daty 1 kwietnia ma wymiar symboliczny i jest hołdem dla jej prekursorki – Polskiej Wojskowej Misji Zakupów w Paryżu, która rozpoczęła swoją działalność dokładnie tego dnia w 1919 roku.

Jak podkreślono w komunikacie Agencji Uzbrojenia, mimo upływu ponad stu lat, zmieniających się technologii i nieporównywalnie większej skali dzisiejszych przedsięwzięć, nadrzędny cel pozostaje niezmienny. Jest nim zapewnienie polskim żołnierzom najlepszego uzbrojenia i wyposażenia, które pozwoli im skutecznie realizować najważniejsze zadanie – obronę Ojczyzny.

To nie żart primaaprilisowy – 1 kwietnia staje się oficjalnie Świętem Agencji Uzbrojenia! Minister Obrony Narodowej @KosiniakKamysz Decyzją nr 200/MON ustanowił na ten dzień święto naszej instytucji, kultywującej dobre tradycje organów zakupowych Wojska Polskiego 🇵🇱. Historia #AU i jej poprzedniczek sięga początków niepodległej Polski. Jej prekursorką była Polska Wojskowa Misja Zakupów w Paryżu, która rozpoczęła swoją działalność właśnie 1 kwietnia 1919 roku. Dziś Agencja Uzbrojenia kontynuuje tę misję, odpowiadając za pozyskiwanie sprzętu wojskowego na rzecz Sił Zbrojnych RP. Zmieniły się technologie i skala przedsięwzięć, ale cel pozostaje ten sam: zapewnić żołnierzom uzbrojenie i wyposażenie niezbędne do realizacji zaszczytnego zadania – obrony Ojczyzny.— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) October 14, 2026

Historyczne dziedzictwo: Polska Wojskowa Misja Zakupów w Paryżu

Początki zinstytucjonalizowanych zakupów dla polskiej armii sięgają kluczowego momentu odzyskania niepodległości. W marcu 1919 roku, w obliczu formowania się granic i zbliżającej się konfrontacji z Rosją Sowiecką, powstała Polska Wojskowa Misja Zakupów (PWMZ) w Paryżu. Była to najważniejsza placówka zagraniczna, której celem było pozyskiwanie broni, amunicji i wyposażenia dla dynamicznie rozrastającego się Wojska Polskiego.

Działalność Misji była fundamentem dla zdolności obronnych młodego państwa. Bez karabinów, dział i samolotów sprowadzanych z zagranicy, skuteczna walka z Armią Czerwoną byłaby niemożliwa. PWMZ, działając w latach 1919-1921, realizowała kluczowe zadania logistyczne, które pozwoliły wyposażyć blisko milionową armię. Jej członkowie swoją pracą zapewnili polskiemu żołnierzowi narzędzia niezbędne do obrony granic i zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej. Do kluczowych zadań PWMZ należało m.in pozyskiwanie uzbrojenia, amunicji i sprzętu wojskowego, organizacja transportów z zaopatrzeniem do Polski czy negocjowanie kredytów na cele wojskowe, m.in. z rządem Francji. Działalność Misji jest dziś uznawana za fundament, na którym zbudowano późniejsze struktury odpowiedzialne za modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP.

Agencja Uzbrojenia: Współczesny strażnik modernizacji armii

Agencja Uzbrojenia została formalnie utworzona 1 stycznia 2022 roku, zastępując i konsolidując zadania kilku wcześniej istniejących instytucji, w tym Inspektoratu Uzbrojenia, Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz Biura ds. Umów Offsetowych. Celem jej powołania było scentralizowanie i usprawnienie skomplikowanego procesu zakupów dla wojska.

Obecnie Agencja Uzbrojenia jest kluczową jednostką podległą Ministrowi Obrony Narodowej, która odpowiada za cały cykl życia sprzętu wojskowego od zdefiniowania wymagań, przez badania i rozwój, negocjacje, zawieranie umów, aż po nadzór nad jakością i wdrażaniem do służby. To właśnie ta instytucja prowadzi negocjacje w sprawie największych kontraktów zbrojeniowych, które mają zapewnić Siłom Zbrojnym RP zdolności operacyjne na miarę współczesnych zagrożeń.

Główne zadania Agencji Uzbrojenia to:

Pozyskiwanie sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych RP.

Inicjowanie i nadzór nad pracami badawczo-rozwojowymi.

Nadzorowanie umów offsetowych.

Zarządzanie prawami własności intelektualnej.

Wspieranie eksportu polskiego przemysłu zbrojeniowego.

W kontekście dynamicznych zmian technologicznych i sytuacji geopolitycznej, rola Agencji staje się coraz bardziej strategiczna. Zapowiadane są również dalsze reformy, określane jako "Agencja Uzbrojenia 2.0", które mają jeszcze szerzej integrować zadania związane nie tylko z zakupami, ale również z utrzymaniem sprzętu w całym cyklu jego życia.