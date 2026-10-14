MESKO i Wojska Obrony Terytorialnej zacieśniają współpracę. Wojsko pomoże chronić strategiczne zakłady

Podpisane w siedzibie spółki MESKO S.A. porozumienie stanowi odpowiedź na rosnące wyzwania związane z bezpieczeństwem strategicznych obiektów przemysłowych w Polsce. W dobie dynamicznych zmian na arenie międzynarodowej, ochrona kluczowych zakładów przemysłu obronnego staje się priorytetem. Współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej to jeden z elementów zapowiedzianych wcześniej działań mających na celu podniesienie poziomu odporności. Renata Gruszczyńska, prezes zarządu MESKO S.A., jasno określiła motywacje stojące za tą decyzją:

„Obecna sytuacja geopolityczna wymusza podjęcie takich działań zapobiegawczych i takich współprac z instytucjami, które realnie podniosą poziom bezpieczeństwa. Podpisane dzisiaj porozumienie to bardzo ważny element odpowiedzialności spółki i jeden z istotnych elementów wzmocnienia bezpieczeństwa nie tylko infrastruktury i naszych pracowników, ale także lokalnej społeczności.”

#meskosa #GrupaPGZ #10SWOT #porozumienie Podpisano porozumienie o wielowymiarowym modelu współpracy pomiędzy MESKO a 10 Świętokrzyską Brygadą Obrony Terytorialnej! https://t.co/8irzhWMzkX https://t.co/2KH2b61KeO— MESKO S.A. (@PGZ_MESKO_SA) October 14, 2026

Nowe standardy bezpieczeństwa: Co zakłada porozumienie?

Głównym założeniem podpisanego porozumienia jest stworzenie kompleksowego systemu bezpieczeństwa poprzez wypracowanie, wdrożenie i wspólną koordynację procedur. Kluczowym aspektem jest również przygotowanie do efektywnego współdziałania w sytuacjach kryzysowych i zagrożeń, co ma na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Praktycznym wymiarem współpracy jest także możliwość udostępniania przez MESKO S.A. wybranych obiektów i infrastruktury na potrzeby wspólnie uzgodnionych przedsięwzięć szkoleniowych. Takie działania pozwolą na realne przetestowanie i doskonalenie procedur w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Każde z tych przedsięwzięć będzie planowane i realizowane indywidualnie, z pełnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów, kompetencji obu stron oraz zasad informacji. Płk Sławomir Machniewicz, dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, podkreślił znaczenie tego partnerstwa:

„Porozumienie stanowi podstawę do rozwijania praktycznych form współdziałania pomiędzy wojskiem a podmiotem przemysłu obronnego. Wykorzystanie doświadczeń obu stron ma służyć doskonaleniu umiejętności, podnoszeniu poziomu przygotowania do reagowania na zagrożenia oraz wzmacnianiu bezpieczeństwa, szczególnie województwa świętokrzyskiego.”

„Partnerstwo dla Odporności”: Szerszy kontekst inicjatywy Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Rozpoczynająca się współpraca między MESKO S.A. a 10. Świętokrzyską Brygadą Obrony Terytorialnej to zaledwie pierwszy etap znacznie szerszej inicjatywy, nazwanej „Partnerstwem dla Odporności”. Ten strategiczny program ma na celu rozwijanie współpracy wszystkich spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej z Wojskami Obrony Terytorialnej. Głównym zadaniem tej inicjatywy jest kompleksowe wzmocnienie bezpieczeństwa strategicznych zakładów polskiego przemysłu obronnego w skali całego kraju. Dzięki takiemu podejściu, kluczowe dla obronności państwa przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na wsparcie i koordynację działań z siłami zbrojnymi, co znacząco podniesie ich zdolność do funkcjonowania w warunkach podwyższonego ryzyka. „Partnerstwo dla Odporności” to długoterminowa wizja budowania synergii między sektorem wojskowym a przemysłowym, której efektem ma być zwiększenie ogólnej odporności państwa na zagrożenia.