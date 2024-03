Sojusznikom przekazano informacje o przebiegu kolejnego incydentu naruszenia granicy NATO przez „środki bojowe Federacji Rosyjskiej”

Rosyjski pocisk manewrujący wystrzelony na cel w zachodniej Ukrainie z bombowca strategicznego Tu-95 wleciał o 4:43 w obszar powietrzny Polski i był nad nim przez 39 sekund. Rakieta naruszyła granice na wysokości miejscowości Oserdów w województwie lubelskim.

Jak poinformował w niedzielę na platformie X szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, na ten temat rozmawiał po godz. piątej z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

„Zwierzchnik Sił Zbrojnych został niezwłocznie poinformowany. Sojusznikom przekazano także informacje o przebiegu kolejnego incydentu naruszenia granicy NATO przez środki bojowe Federacji Rosyjskiej” – poinformował szef BBN.

Władysław Kosiniak-Kamysz jest w kontakcie „z prezydentem, premierem, ministrem spraw zagranicznych, szefem Sztabu Generalnego oraz dowódcą operacyjnym SZ”.

Marek Budzisz: "Gdybyśmy mieli do czynienia z dwoma rakietami, to nie ma mowy o incydencie czy pomyłce. To jest po prostu atak" [Raport Złotorowicza]