Minister obrony Singapuru Ng Eng Hen, ogłosił, że kraj zakupi osiem kolejnych samolotów F-35A w celu uzupełnienia 12 zamówionych już F-35B. Już w zeszłym roku minister obrony, informował, że kraj wykorzysta opcję na zakup ośmiu dodatkowych samolotów. W 2020 roku, kraj ten zamówił cztery maszyny w celu przetestowania ich możliwości o wartości szacunkowej 2,75 miliarda dolarów, a następnie dodał osiem kolejnych F-35B w 2023 r.

Samoloty F-35 powoli będą zastępować używane do tej pory starzejące się F-16, które służą od 1998 roku. Samoloty F-16 są stopniowo unowocześniane w nowoczesne czujniki i uzbrojenie, aby zapewnić ich gotowość operacyjną do połowy lat trzydziestych XXI wieku. Obecnie Singapur posiada w służbie 60 F-16C/D, które stanowią trzon lotnictwa bojowego tego państwa, a także 40 nowoczesnej wersji F-15SI.

W rozmowie z mediami podpułkownik Zhang Jianwei powiedział, że planowane nabycie ośmiu F-35A stanowi część „długoterminowego strategicznego podejścia do budowy przyszłej floty myśliwskiej”. Dodał, że F-35A i F-35B „będą się uzupełniać”, aby stworzyć „optymalną flotę nowej generacji” dla Singapuru.

#SGBudget2024: MINDEF will acquire 8 F-35As adding to the previously announced 12 F-35Bs. Steady defence spending allowed this calculated decision, including the mid-life upgrade of the F16s before they are progressively drawn down from mid-2030s onwards & replaced by the F-35s. pic.twitter.com/NV4EgUEF8s— Ministry of Defence (@mindefsg) February 28, 2024

Pierwsze F-35B zostaną dostarczone do Singapuru w 2026 roku, powiedział Ng. Minister Ng nie ujawnił kosztów zakupu podczas wystąpienia w parlamencie Singapuru. Cena jednostkowa F-35 może się różnić w zależności od klienta i modelu, dane opublikowane przez USA wskazują, że w najnowszej partii produkcyjnej każdy F-35A będzie kosztować 82,5 mln dolarów podczas gdy pojedynczy F-35B kosztuje 109 milionów dolarów. Reuters, niedawno informował o decyzji zmniejszenia zamówień Pentagonu na F-35 w roku finansowym 2025, co może doprowadzić do zwolnienia część miejsc produkcyjnych dla klientów zagranicznych.

Model B jest zdolny do pionowego startu i lądowania, co jest kluczowym elementem operacji w miejscach bez tradycyjnych pasów startowych. Wariant A jest przeznaczony do konwencjonalnego startu i lądowania. Singapur początkowo zdecydował się na wariant B ze względu na niewielki obszar, jaki zajmuje ten kraj. Jednak jak przekonywał w parlamencie minister Ng jeśli parlament zatwierdzi obecne przejęcie F-35A, dodatkowe myśliwce pojawią się do 2030 r, i są jak wariant B równie przydatne. Jak zauważa agencja Reuters „zakup i długoterminowe zastąpienie kilkudziesięciu F-16 samolotami F-35, począwszy od połowy lat trzydziestych, pokazuje, że Singapur zauważyła rosnące możliwości Sił Powietrznych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, które zaczęły latać zaawansowanymi samolotami, takimi jak J-20B”.

W regionie F-35 posiadają takie państwa jak Australia, Korea Południowa, Japonia. Singapurski budżet obronny wzrośnie o 2,5% w przyszłym roku, do 20,2 mld USD, powiedział Ng. "Ryzyko regionalnego, a nawet globalnego konfliktu nawet w następnej dekadzie stało się niezerowe" - powiedział Ng w parlamencie. "Nie dokonuję tej oceny lekkomyślnie". Politycy Singapuru podczas obrad budżetowych wyrazili zaniepokojenie trwającą inwazją Rosji na Ukrainę, wojną Izrael-Hamas oraz nieporozumieniami gospodarczymi między USA i Chinami.

Według zespołu doradców sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem od kilku lat Singapur stale przeznacza około 3% swojego produktu krajowego brutto na wydatki na obronę. Konsekwencja ta, pozwoliła krajowi unowocześnić flotę samolotów, a także zmodernizować istniejące platformy. Wojsko podjęło masowy wysiłek modernizacyjny, który ma się urzeczywistnić w 2040 r.

Poza tym jeśli chodzi o inny sprzęt wojskowy, minister Ng powiedział, że jeszcze w tym roku marynarka wojenna zwoduje czwarty i ostatni okręt podwodny w Kilonii w Niemczech. Wszystkie cztery okręty podwodne, zaczną działać na wodach Singapuru do 2028 r.

Podał także więcej szczegółów, na temat wykorzystania statków autonomicznych. Bezzałogowe statki nawodne marynarki wojennej zaczną w pełni działać, w tym roku i będą patrolować Cieśninę Singapurską obok istniejących jednostek. Okręty marynarki wojennej będą wyposażone w bezzałogowe statki powietrzne bliskiego zasięgu, czyli drony, do drugiej połowy 2024 r., aby zwiększyć zasięg obserwacji. Wykorzystanie dronów obejmie także żołnierzy armii, którzy będą wspierać żołnierzy pieszych w celu obserwacji ostatniej mili.