Rosyjskie rakiety coraz bliżej Europy? Kreml rozmieścił je u Haftara

Spis treści

Rosyjskie rakiety w Libii – zagrożenie dla Europy?

Źródło cytowane przez włoską gazetę internetową "Agenzia Nova" twierdzi, że Rosja planuje zainstalować systemy rakietowe średniego i dalekiego zasięgu w libijskiej bazie wojskowej Sebha. Baza ta znajduje się pod kontrolą generała Chalifę Haftara. Plan ma być wspierany również przez Białoruś, którą Haftar odwiedził w lutym, gdzie rozmawiał z Alaksandrem Łukaszenką. Białoruś ma być pośrednikiem w relacjach

Sebha, stolica południowo-zachodniego regionu Fazzan, jest strategicznym miejscem ze względu na bliskość południowych brzegów Europy (zaledwie 1 tys. km). Położenie w sercu pustyni utrudnia dostęp do bazy. Rozmieszczone w Sebhie rosyjskie rakiety mogłyby być chronione przez rosyjski system Tor, którym dysponuje Libijska Armia Narodowa generała Haftara. System Tor, prezentowany podczas parady w Bengazi, służy do wykrywania i niszczenia małych, szybko poruszających się obiektów. Zapewnia obronę przed dronami, samolotami i rakietami.

Chaos w Libii – szansą dla Rosji i Haftara?

Rosja i Haftar wykorzystują chaos w Trypolisie po zabójstwie Abdulghaniego al-Kikli. Według informatorów włoskiej gazety, Haftar chce przejąć całą Libię, aresztować premiera Abd al-Hamida ad-Dubajbiego i zesłać go do Stambułu.

Rosja szuka alternatywnego centrum operacji

Po upadku sojusznika w Syrii, Baszara al-Asada, Rosja szuka alternatywnego centrum operacji na Morzu Śródziemnym i w Afryce. Libia ma być takim centrum, wymierzonym przeciwko Europie i wzmacniającym pozycję Rosji w Afryce.

Rosyjska obecność militarna w Libii

Według grupy "All Eyes On Wagner", Rosja usadowiła się w około 10 strategicznych miejscach we wschodniej Libii, m.in. w porcie Tobruk. Obecność militarna Rosji w tej części kraju szacowana jest na co najmniej 2 tys. najemników i doradców wojskowych.

Libia – kraj w stanie niestabilności

Libia jest niestabilna od czasu obalenia Muammara Kadafiego w 2011 r. Kraj podzielił się na rywalizujące terytoria wschodnie i zachodnie.