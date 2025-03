Przyspieszenie inwestycji obronnych. Projekt wkrótce na posiedzeniu rządu, a potem w Sejmie

Na wtorkowym posiedzeniu rządu ministrowie mają zająć się przygotowaną przez MON i MAP koncepcją rozwiązań dotyczącą "strategicznych" oraz "kluczowych" inwestycji dotyczących potrzeb obronnych państwa. Wcześniej premier Donald Tusk zapowiadał przyspieszenie prac nad projektem ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji takich inwestycji, który przewiduje uproszczenie i usprawnienie ich budowy.

"Jutro na rządzie przedstawimy elementy ustawy infrastrukturalnej, niedługo trafi ona pod obrady Rady Ministrów, a potem do Sejmu" - zapowiedział w poniedziałek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc do projektu ustawy.

Jak dodał, projekt jest pomysłem Ministerstwa Obrony Narodowej, który jednocześnie został "zasilony elementami związanymi z rozwojem przemysłu zbrojeniowego" opracowanymi w MAP. "My nad tą ustawą pracujemy od wielu miesięcy. W pewnym momencie złożono do niej 250 propozycji w dialogu, w dyskusji międzyrządowej" - podkreślił. Jak wskazał, w tej sprawie rząd "robi już drugie okrążenie", bo "bo dialog społeczny to coś, na czym nam bardzo zależy".

Kosiniak-Kamysz ocenił również, że premier Donald Tusk podjął "bardzo dobrą decyzję", żeby poszerzyć dotychczasowe zapisy o "względy związane z budową infrastruktury dla firm zbrojeniowych", które "muszą się budować w Polsce, jeśli chcemy skorzystać z pieniędzy europejskich".

Towarzyszący mu na konferencji wiceszef MON Cezary Tomczyk dodał, że szczegóły dotyczące projektu zostaną przedstawione "już wkrótce". "Myślę, że to będą bardzo dobre informacje przede wszystkim dla Wojska Polskiego, dla tych wszystkich, którzy robią inwestycje kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, ale też dla przemysłu zbrojeniowego. Nie może być tak, że inwestycje, na które naprawdę czekamy, które są realizowane dzisiaj w polskim państwie, trwają np. siedem lat (...) Musimy te terminy jednoznacznie skrócić " - mówił.

Projekt ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji został przygotowany m.in. z myślą o wykonawcach powstającej na wschodniej granicy Polski Tarczy Wschód, która została zaliczona właśnie do inwestycji kluczowych. Rozwiązania przewidziane w projekcie mają służyć zarówno budowie infrastruktury wojskowej w nowych lokalizacjach, jak i rozbudowie już istniejącej. Przepisy przewidują m.in. możliwość wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem