Zmiana na najwyższych szczeblach dowodzenia sił zbrojnych RP odbyła się 10 października późnym popołudniem w Pałacu Prezydenckim. - „Znajdujemy się w szczególnej sytuacji - wiemy doskonale, że obok naszej granicy toczy się wojna wywołana rosyjską agresją. Wiemy, że było w tym czasie kilka trudnych momentów. Wiemy, że trzeba w sposób odpowiedzialny podejmować decyzje i, myśląc o bezpieczeństwie naszych Rodaków, być elastycznym i mądrym w dowodzeniu.” - podkreślił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości. Zwrócił również uwagę, że obaj świeżo nominowani na stanowiska mają już znaczne zasługi dla bezpieczeństwa kraju i nie obawiają się działać.

„Dziękuję Panom za ostatnie dni, kiedy trzeba było w ciągu kilku minut podejmować decyzję o ewakuacji Polaków z Izraela. Wpisaliście się Panowie swoimi decyzjami w historię polskich Sił Zbrojnych” – powiedział prezydent, nawiązując do zorganizowanej w ekspresowym tempie Operacji Neon, w ramach której udało się ewakuować z objętego wojną Izraela kilkaset osób. Wykorzystano w misji siły polskiego kontyngentu, lotnictwa i Wojsk Specjalnych.

Prezydent @AndrzejDuda: Znajdujemy się w szczególnej sytuacji - wiemy doskonale, że obok naszej granicy toczy się wojna wywołana rosyjską agresją; wiemy, że wspieramy; wiemy, że było w tym czasie kilka trudnych momentów. Wiemy, że trzeba w sposób odpowiedzialny podejmować decyzje… pic.twitter.com/7NLZJt8kyb— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) October 10, 2023

Kim są generałowie których tak chwali prezydent Duda i jak się wydaje wspiera również minister obrony Mariusz Błaszczak?

Szef Sztabu Generalnego, gen. broni. Wiesław Kukuła

Gen. Wiesław Kukuła jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, Wyższego Kursu Specjalistycznego, studiów magisterskich w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku elektronika i telekomunikacja oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w Polish Open University. Ma za sobą również studia polityki obronnej w warszawskiej Akademii Sztuki Wojennej. Uczestniczył także w wielu kursach organizowanych przez NATO Special Operations Headquarters (NSHQ) oraz US Joint Special Operations University.

Wiesław Kukuła służbę liniową rozpoczął w 1996roku, w ówczesnym 1 Pułku Specjalnym Komandosów (obecnie Jednostka Wojskowa Komandosów), gdzie przez 11 lat zajmował stanowiska od dowódcy plutonu przez dowódcę kompanii, szefa łączności, szefa sekcji wsparcia dowodzenia i łączności po szefa sztabu jednostki. W czasie tej służby został skierowany na misję w ramach PKW Irak.

W 2006 został mianowany na stanowisko szefa wydziału dowodzenia i łączności w Szefostwie Działań Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 2007 roku szefostwo zostało przekształcone w Dowództwo Wojsk Specjalnych, gdzie ówczesny podpułkownik a później pułkownik Kukuła pozostał do roku 2012. Służbę w Dowództwie Wojsk Specjalnych zakończył na stanowisku Szefa Pionu Operacyjnego. Zajmował się głównie planowaniem i kontrolą operacji specjalnych, był też odpowiedzialny za programowanie rozwoju Wojsk Specjalnych.

Z Dowództwa Wojsk Specjalnych ówczesny płk. Kukuła trafił w listopadzie 2012r. Na stanowisko dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, z której się wywodził. Jednostką kierował do 20 września 2016 roku, gdy został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowej, właśnie powstającej formacji, do której za jego przykładem trafiło wielu oficerów Wojsk Specjalnych. 23 listopada 2016r. Wiesław Kukuła otrzymał swoją pierwszą generalską gwiazdkę z rąk prezydenta Andrzeja Dudy, otrzymując na stopień generała brygady. W 2018 roku został awansowany na stopień generała dywizji, a w listopadzie 2021r. otrzymał awans na stopień generał broni. Z dniem 30 grudnia 2022 odszedł ze stanowiska dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Jego miejsce zajął ówczesny zastępca, płk. Maciej Klisz. 6 lutego 2023 gen. Kukuła został mianowany na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, natomiast 10 października otrzymał od Prezydenta RP stanowisko Szefa Sztabu Generalnego.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Maciej Klisz

Generał Maciej Klisz jest absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, z której w 1995 roku trafił do 6. Brygady Desantowo-Szturmowej. Oficer jest również absolwentem Akademii Obrony Narodowej (2005), Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (2006) oraz US Army War College (2020). Ukończył również liczne kursy, w tym planowania oraz prowadzenia lądowych i powietrznych operacji specjalnych, działań niekonwencjonalnych, studium bezpieczeństwa i terroryzmu w Marshall Center, a także kurs zarządzania projektami strategicznymi.

W latach 1995-2003 pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w 6. Brygadzie Desantowo-Szturmowej. Dwukrotnie pełnił służbę w Bośni-Hercegowienie w ramach misji IFOR (1996-1997) oraz SFOR (1999-2000). W 2001 roku ukończył kursy oficera wojsk powietrznodesantowych w USA, a w jego ramach prestiżowe kursy Pathfinder i Rangers.

W 2005 roku, po zakończeniu studiów w AON, rozpoczął służbę w Szefostwie Działań Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jako pierwszy polski oficer pełnił służbę operacyjną jako doradca ds. sił specjalnych (SOF Advisor) w Response Operations Forces Command (RFOC) w Niemczech. Służbę w wojskach specjalnych kontynuował do 2016 roku, zajmując kolejne stanowiska w Dowództwie Wojsk Specjalnych oraz Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu. W 2015 roku zajmował stanowisko szefa sztabu komponentu sił specjalnych NATO w Afganistanie (NSOCC-A).

Służąc wówczas w stopniu pułkownika, Maciej Klisz został odznaczony m.in. Wojskowy Krzyżem Zasługi z Mieczami, Gwiazdą Afganistanu, medalami NATO, amerykańskim medalem Brązowej Gwiazdy (Bronze Star Medal) oraz słowackim medalem Sił Specjalnych.

Od października 2016 roku 5 kwietnia 2019 roku ówczesny płk Klisz zajmował stanowisko szefa sztabu Wojsk Obrony Terytorialnej. W sierpniu 2020 roku został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. 15 sierpnia 2021 roku został przez prezydenta Andrzeja Dudę mianowany na stopień generała brygady. W lutym 2023 roku zajął miejsce generała Kukuły na stanowisku Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Natomiast 10 października został nominowany na Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Tym samym na czele Sił Zbrojnych RP stanęło dwóch oficerów Wojsk Specjalnych, którzy wspólnie służyli w JW Komandosów. Następnie tworzyli Wojska Obrony Terytorialnej i pełnili funkcję ich dowódcy.