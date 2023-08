Spis treści

Nowy zespół bojowy C Jednostki Wojskowej Formoza. Będzie chronił infrastrukturę krytyczną

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się niedawno w Dziwnowie z żołnierzami Wojsk Specjalnych Formoza. Oficjalnie ogłosił wówczas, że został sformowany nowy zespół bojowy C właśnie w ramach Jednostki Wojskowej Formoza im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, która należy do grupy jednostek składających się z komandosów. To komandosi świetnie wyszkoleni - szkolenia mieli w Stanach Zjednoczonych, m.in. z Navy SEALs i z Marines. Innymi słowy - Jednostka Wojskowa Formoza to jednostka płetwonurków bojowych, będąca pododdziałem Wojsk Specjalnych. Powstała w latach 70. XX wieku jako oddział płetwonurków bojowych.

Zespół bojowy C - jak ogłosił szef MON - zajmie się ochroną infrastruktury krytycznej. Chodzi o ochronę morskiej infrastruktury krytycznej - gazociągu Baltic Pipe czy terminala (gazoportu) LNG.

Mariusz Błaszczak: Musimy liczyć się z różnymi prowokacjami rosyjskimi

Mamy świadomość zagrożeń wynikających z agresywnej polityki rosyjskiej. Musimy liczyć się z różnymi prowokacjami, w związku z tym infrastruktura krytyczna musi być silnie chroniona. Najlepszym wojskiem, które jest w stanie ochronić infrastrukturę krytyczną, są właśnie wojska specjalne, w tym Formoza, która buduje w Dziwnowie kolejną swoją jednostkę. To już trzecia jednostka, dwie są w Gdyni, w województwie zachodniopomorskim - mówił Mariusz Błaszczak, cytowany przez PAP.

Jak dodał, komandosi z Formozy mają bardzo duże doświadczenie, uczestniczyli w różnego rodzaju misjach, szkoleniach na całym świecie i są skoncentrowani na tym, aby chronić infrastrukturę krytyczną.

Formoza wyróżnia się specjalizacją i uzbrojeniem

Warto podkreślić, że Jednostka Wojskowa Formoza wyróżnia się wśród jednostek specjalnych Wojska Polskiego specjalizacją. Nie bez kozery Formoza bywa porównywana do Navy Seals, sił specjalnych amerykańskiej marynarki wojennej. Ale "komandosów morskich" z Formozy wyróżnia też uzbrojenie. Jako jedyna z polskich jednostek specjalnych nie używała karabinków Beryl i w przeciwieństwie do innych jednostek, jak JW Komandosów, JW Grom, JW Nil czy JW Agat nie używała karabinków HK416.

