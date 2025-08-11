Polska wzorem dla Filipin? Eksperci wskazują na rolę Warszawy w kwestiach obronności i odstraszania

Podobieństwa strategiczne i wyzwania

Gazeta "South China Morning Post" cytuje Chestera Cabalzę, założyciela think tanku International Development and Security Cooperation, który zauważa, że oba kraje, mimo odległości geograficznej, mierzą się z podobnymi dylematami strategicznymi. Dylematy te wynikają z rywalizacji między mocarstwami. Chiny roszczą sobie prawa do niemal całego Morza Południowochińskiego, co zagraża wyłącznym strefom ekonomicznym wielu państw regionu, w tym Filipin.

Wzrost wydatków obronnych do poziomu ponad 4% PKB, zakupy nowoczesnego uzbrojenia, zwiększenie liczebności armii, rozbudowa infrastruktury wojskowej oraz utrzymywanie silnych sojuszy w ramach NATO sprawiają, że Polska jest dziś jednym z najszybciej rozwijających się militarnie państw w Europie. Filipińscy eksperci ds. bezpieczeństwa dostrzegają w tym model działania, który mimo odmiennych realiów geograficznych może stanowić źródło inspiracji dla Manili, stojącej w obliczu rosnącej presji ze strony Chińskiej Republiki Ludowej na Morzu Południowochińskim.

Polska zmaga się z zagrożeniem ze strony Rosji i konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję w ramach sojuszy zachodnich, natomiast Filipiny balansują pomiędzy strategiczną współpracą z USA a skomplikowanymi relacjami gospodarczymi z Chinami.

Współpraca i sojusze

Zdaniem analityka Richarda Heydariana, współpraca obu państw mogłaby wykraczać poza wymianę doświadczeń i obejmować budowę szerszego „sojuszu średnich mocarstw” z udziałem Japonii, Korei Południowej, Indii i Australii, co mogłoby wzmocnić ich zdolności odstraszania wobec globalnych potęg.

Podstawy takiej kooperacji są już częściowo widoczne. Ubiegłoroczna wizyta ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na Filipinach potwierdziła poparcie Polski dla stanowiska Manili w sporze terytorialnym z Chinami, a dostawy śmigłowców S-70i Black Hawk z PZL Mielec do Filipin, które pozwoliły stworzyć największą na świecie flotę tych maszyn, otwierają drogę do głębszej współpracy przemysłowo-wojskowej. Mimo że zakłady w Mielcu należą do amerykańskiego Lockheed Martina, to dzięki produkcji śmigłowców Black Hawk dla Filipin w Polsce, nawiązuje się nić współpracy pomiędzy oboma krajami. W przyszłości może to doprowadzić do wspólnych projektów, badań i inicjatyw z uwagi na podobny potencjał obydwu państw.

Ostrożny głos dla europejskiego wzorca

Nie wszyscy jednak podzielają entuzjazm wobec takiego kierunku. Mark Manantan z Pacific Forum przestrzega przed bezrefleksyjnym przenoszeniem europejskich wzorców do Azji Południowo-Wschodniej i odwoływaniem się do zimnowojennych analogii. Zwraca uwagę, że w regionie Pacyfiku Chiny częściej posługują się narzędziami tzw. szarej strefy, takimi jak milicje morskie, cyberataki czy presja gospodarcza, a nie otwartą agresją militarną na pełną skalę.

W jego opinii kluczem dla Filipin powinno być budowanie własnych, samodzielnych zdolności obronnych, rozwój świadomości morskiej oraz wzmacnianie fundamentów gospodarki, które zapewnią stabilne finansowanie modernizacji wojska w długim okresie. Porównanie sytuacji Polski i Filipin pokazuje, że choć różnią się położeniem i historią, oba państwa funkcjonują w cieniu potęg, które dążą do poszerzenia swojej strefy wpływów.

Polska postawiła na pełne włączenie się w struktury NATO, rozwój krajowego przemysłu obronnego i strategię odstraszania, Filipiny zaś starają się balansować pomiędzy zobowiązaniami sojuszniczymi a potrzebą utrzymania relacji gospodarczych z Chinami. Wzajemna wymiana doświadczeń i rozwój partnerstwa mógłby wzmocnić pozycję obu państw, Polsce otwierając nowe pola współpracy poza obszarem euroatlantyckim, a Filipinom umożliwiając przyspieszenie modernizacji armii oraz skuteczniejsze reagowanie na rosnącą presję Pekinu.

Wizyta ministra Sikorskiego i wsparcie dla Filipin

