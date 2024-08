Polska przeznaczy ogromne pieniądze na zbrojenia. Przewidziano w budżecie 4,7 proc. PKB na obronność

Ogromne wydatki na zbrojenia - 4,7 proc. PKB na obronność

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2025 r. - poinformowała w środę (28 sierpnia) na platformie X Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Wziątek pytany przez PAP o wydatki na obronność poinformował, że w projekcie budżetu przyjętym w środę przez rząd przewidziano przeznaczenie 4,7 proc. PKB na obronność łącznie z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych. Wydatki na obronność są zapisane w ustawie budżetowej oraz w pozabudżetowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki przeznaczone na obronność w ramach części budżetowej i pozabudżetowej łącznie mają wynieść 4,7 proc. PKB.

Zwiększenie wydatków na obronność zapowiedział w lipcu szef MSZ Radosław Sikorski. "W tym roku wydajemy na obronność ponad 4 proc. PKB, w przyszłym roku będziemy wydawać 5 proc." - powiedział w wywiadzie dla telewizji Bloomberg.

Według informacji MON, w budżecie na 2024 r. zapisano ponad 118 mld zł z budżetu państwa na obronność, a razem ze środkami z FWSZ było to niemal 159 mld zł. W sumie na obronność w 2024 przeznaczono ok. 4,2 proc. PKB.

O zwiększeniu wydatków na obronność w przyszłorocznym budżecie do 4,7 proc. PKB poinformował jako pierwszy portal RMF FM.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, w środę (28 sierpnia) o godz. 14.30 odbędzie się konferencja prasowa premiera Donalda Tuska oraz ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

W połowie czerwca rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2025 r. Resort finansów przewiduje w nich, że wzrost PKB w 2025 r. wyniesie 3,7 proc., a inflacja średnioroczna 4,1 proc. Przyjęto, że bezrobocie rejestrowane na koniec 2025 r. sięgnie 4,9 proc. Założono wzrost płac w gospodarce narodowej w wysokości 7,1 proc., a w samym sektorze przedsiębiorstw o 7,3 proc. Rząd zaproponował średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2025 r. w wysokości 104,1 proc. w ujęciu nominalnym.

Na uchwalenie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września br.

Wielkie zakupy

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w lipcu, że od 13 grudnia 2023 r. Agencja Uzbrojenia zawarła 40 umów na łączną wartość ok. 50 mld zł, z czego 23 to umowy wieloletnie z kontrahentami krajowymi o wartości 18,5 mld zł. Jak dodał, w bieżącym roku Agencja Uzbrojenia planuje podpisać ok. 150 umów w ramach przemysłu krajowego i zagranicznego.

Szef MON wskazywał, że ambicją rządu jest sytuacja, w której 50 proc. wydatków na modernizację polskiej armii i zakup sprzętu wydawana jest w polskich zakładach zbrojeniowych. Jak dodał, na ten moment jest to 40 proc.

PM/PAP