Polska i Turcja mają „niezastąpioną rolę w tworzeniu sieci bezpieczeństwa w Europie”

Donald Tusk przekonywał w środę (12 marca) w Ankarze, że zarówno Polska, jak i Turcja dążą do sprawiedliwego pokoju w Ukrainie. Jak przekazał, zwrócił się do prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana z propozycją, aby jego kraj wziął na siebie „jak największą współodpowiedzialność” za stabilność w regionie. Turecki prezydent wyraził natomiast gotowość do udostępnienia miejsca na rozmowy między Rosją a Ukrainą. Podkreślił również, że jego zdaniem Rosja powinna zgodzić się na zawieszenie broni.