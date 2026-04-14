Polska i Norwegia zacieśniają więzi obronne. Nowy wymiar sojuszu na wschodniej flance NATO

Polska i Norwegia przygotują umowę o strategicznym partnerstwie, co ogłosił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu w Oslo z ministrem obrony Norwegii Tore O. Sandvikiem.

Współpraca obejmuje wsparcie Norwegii dla polskiej obrony powietrznej (baterie NASAMS, samoloty F-35) oraz wspólne szkolenie ukraińskich żołnierzy i rozwój systemu obrony przeciwdronowej SAN.

Polska wraz z norweską firmą Kongsberg oraz polskimi PGZ i APS tworzy konsorcjum budujące pierwszy w Europie i na taką skalę w NATO system obrony przeciwdronowej.

Ministrowie podkreślili zacieśnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, obejmującej także marynarkę wojenną, obronę infrastruktury bałtyckiej, mobilność wojskową i cyberprzestrzeń.

Spotkanie ministrów odbyło się w historycznej twierdzy Akershus w Oslo. Głównym punktem rozmów było ustalenie szczegółów umowy o partnerstwie strategicznym, która ma zacieśnić współpracę obronną między Polską a Norwegią. Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził wdzięczność za norweskie wsparcie polskiej obrony powietrznej, wskazując na niedawne rozmieszczenie w Polsce baterii przeciwlotniczych NASAMS oraz samolotów F-35. Jak podkreślił, Norwegia, posiadająca już doświadczenie w eksploatacji F-35, jest cennym partnerem dla Polski, do której pierwsze maszyny tego typu mają trafić w najbliższych miesiącach. W kontekście tego, eksperci z polskiej delegacji odbyli konsultacje z norweskimi kolegami w sprawie programu szkolenia pilotów i techników F-35.

Innowacje w obronie: system przeciwdronowy SAN

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na inne obszary współpracy, takie jak szkolenie ukraińskich żołnierzy w podkarpackim Camp Jomsborg oraz realizacja programu obrony przeciwdronowej SAN. Jak zaznaczył, „obrona przeciwlotnicza, obrona przeciwrakietowa i obrona przeciwdronowa to największe wyzwanie”. Podkreślił również, że są to „bardzo kosztowne elementy, ale jakże potrzebne, szczególnie obrona przeciwdronowa”.

Wicepremier wspomniał o historycznym konsorcjum, które powstało dzięki współpracy polskich firm (PGZ i APS) oraz norweskiej firmy Kongsberg. Konsorcjum to buduje „pierwszy w Europie i pierwszy na tę skalę w NATO system obrony przeciwdronowej”. Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził nadzieję, że ten „produkt, który będzie użyteczny nie tylko dla Polski, ale także dla Norwegii i innych sojuszników” stanie się „naszym produktem eksportowym”.

Współpraca na wielu płaszczyznach

Oprócz wymienionych obszarów, polski wicepremier wskazał na dalsze kierunki rozwoju współpracy z Norwegią, obejmujące:

Marynarkę wojenną

Obronę infrastruktury na Bałtyku

Mobilność wojskową

Działania w cyberprzestrzeni

Kosiniak-Kamysz podsumował, że „we wszystkich obszarach, we wszystkich domenach mamy dobrą współpracę. Jesteśmy przyjaciółmi na dobre i złe. Możemy na siebie liczyć”.

Wzmacnianie wschodniej flanki NATO

Minister obrony Norwegii, Tore O. Sandvik, potwierdził zacieśnienie współpracy polsko-norweskiej, oceniając, że w ostatnich latach „współpraca Polski i Norwegii zacieśniła się w niespotykanym stopniu”. Podziękował Polsce za zaangażowanie we wspieranie Ukrainy w obliczu agresji rosyjskiej, a także za działania na rzecz zabezpieczenia wschodniej flanki NATO i rozwój własnych zdolności obronnych. Sandvik podkreślił, że „jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nasze stosunki nigdy nie były tak bliskie, jak dzisiaj”. Ta zgodność w ocenie sytuacji i wspólne cele strategiczne stanowią solidną podstawę dla przyszłego partnerstwa.