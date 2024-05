Mimo ponad 30 la w służbie maszyny są utrzymywane w dobrym stanie przez polskie zakłady lotnicze, które realizują ich remonty główne, ale też dostosowały myśliwce MiG-29 do standardów NATO. Obecnie w znajdującej się 6 km od centrum Malborka 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego stacjonuje 14 maszyn MiG-29 w wersji jedno i dwumiejscowej. Pełnia one bardzo różne zadania, od wspólnych ćwiczeń z lotnikami polskimi i sojuszniczymi, po ochronę polskiego nieba.

Oznacza to przechwytywanie rosyjskich samolotów z Królewca, które latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami. Powoduje to realne zagrożenie dla ruchu powietrznego i wymaga stałej gotowości myśliwców NATO. Takie sojusznicze maszyny regularnie stacjonują w Malborku i jak podkreśla płk Wiączkowski – „Lataliśmy już chyba ze wszystkimi samolotami, jakie występują w NATO. To jest bardzo duże doświadczenie.”

Jak wyjaśnia dowódcza 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego - „Oprócz tego, ze przyjmujemy tu kontyngenty na wzmocnienie QRA, to przylatują do nas koledzy, już od lat, na squadron exchange. […] Przylatują do Malborka często, aby się z nami szkolić, trenować. Jesteśmy ostatnim krajem, który użytkuje samolot przeciwnika. Więc dobrze zobaczyć go w powietrzu, a nie tylko na kartce. Zmierzyć się, sprawdzić, jakie ma możliwości. Jak można z nim walczyć. Jak go pokonać.”

Dzięki temu baza gościła myśliwce z wielu krajów. Obecnie stacjonują tam samoloty Eurofighter Typhoon należące do włoskich sił powietrznych. Więcej przyczaja państwo na ten temat niebawem na naszym portalu.