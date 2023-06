Pierwsze Abramsy dotrą do Polski we wtorek. Przypłyną statkiem do portu Szczecin-Świnoujście

Pierwsze z zamówionych przez Polskę w styczniu tego roku czołgi Abrams dotrą do Polski we wtorek, 27 czerwca. Informację taką przekazał w poniedziałek, 26 czerwca minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, w "Gościu Wiadomości". 14 Abramsów M1A1 przypłynie do portu Szczecin-Świnoujście. To dopiero początek, bowiem łącznie polska armia będzie miała 116 czołgów M1A1 Abrams oraz 250 Abramsów w najnowocześniejszej wersji M1A21 SEPv3.